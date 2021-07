La taxa d'atur a la Comunitat baixa fins al 16,67% en el segon trimestre

A nivell nacional, l'atur va baixar en 110.100 persones entre abril i juny d'enguany, la qual cosa suposa un 3% menys que en el trimestre anterior, i després que l'any passat sumara 55.000 aturats en aquest trimestre per l'arribada de la Covid.

Per la seua banda, l'ocupació va augmentar en 464.900 llocs de treball entre abril i juny (+2,4%), enfront del descens de més d'un milió de persones que es va registrar fa un any per la pandèmia. Aquest augment de l'ocupació està prop del rècord històric registrat en el segon trimestre de 2018, quan l'ocupació va augmentar en 469.900 persones.

En finalitzar juny, el nombre total d'aturats es va situar en 3.543.800 persones i el d'ocupats, en 19.671.700 persones, ha informat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

En el segon trimestre la taxa d'atur va disminuir poc menys d'una desena, fins al 15,26%, i la taxa d'activitat va pujar quasi un punt, fins al 58,58%, després d'augmentar-se el nombre d'actius en 354.800 persones entre abril i juny (+1,55%).