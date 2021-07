D'alqueries medievals a antiga fàbrica: visites guiades a Bombas Gens, un pla urbà per a l'estiu

"Benvinguts a Bombas Gens, un centre singular amb art, història, patrimoni i solidaritat" en plena ciutat de València. Aquest serà l'inici d'un relat màgic i emotiu que diversos guies especialitzats oferiran als visitants en els més de 6.500 metres quadrats que ocupa l'edifici modernista i en el qual viatjaran a les alqueries medievals a través del seu celler del segle XV, experimentaran el que sentien els treballadors de l'antiga fàbrica en refugiar-se de les bombes de la Guerra Civil, coneixeran les exposicions del centre d'art sense oblidar cada detall de la rehabilitació d'un edifici únic i imprescindible i es refrescaran en un jardí mediterrani salvatge amb més de cent espècies i una instal·lació plena de vida de Cristina Iglesias.

Galeria d'art de l'antiga fàbrica. Eva Ripoll / FPAA

"Els nostres visitants se n’anaven plens de preguntes sense respondre, potser perquè mostràvem cada espai de forma aïllada", explica el director general, Juan José de Torres. A partir d'aquesta setmana s'inauguren les noves visites guiades en torns de matí i vesprada, mitjançant reserva en el propi centre, encara que a partir del mes d'agost ja podran reservar-se a través de la pròpia web de Bombas Gens o de la Fundació Per Amor a l'Art.

Restes de les alqueries medievals. Eva Ripoll / FPAA

Es tracta d'un recorregut global per l'antiga fàbrica de bombes hidràuliques que l'arquitecte Cayetano Borso di Carminati va projectar en 1930 a València i que va ser rehabilitat i ampliat després de quasi dos anys per l'equip d'arquitectes format per Annabelle Selldorf, Eduardo de Miguel i Ramón Esteve, que van respectar al màxim la memòria del lloc que és hui dia seu de la Fundació Per Amor a l’Art (FPAA).

"Bombas Gens és un projecte en el qual l'art és la pell, però a més hi ha cor i ànima perquè forma part d'un projecte major, la Fundació Per Amor a l’Art", explica la seua vicepresidenta, Susana Lloret, que afig: "Una fundació que vam iniciar el meu marit i jo en 2014 amb la idea de compartir i sensibilitzar en cadascuna de les àrees en les quals treballem: investigació en malalties rares; atenció a persones vulnerables i, per descomptat, art i cultura. Així que amb aquestes visites aconseguirem que la gent, a més de gaudir, entenga bé tot el projecte".

Refugi antiaeri de la Guerra Civil en els soterranis de Bombas Gens. Eva Ripoll / FPAA

La FPAA va inaugurar la seua nova seu el 7 de juliol de 2017 i va recuperar el seu cresol històric, des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat. Ara, tots els valencians i visitants poden conéixer i gaudir l'antiga fàbrica Bombas Gens i ho poden fer amb totes les seues històries. L'Oficina de Mecenatge de la Generalitat Valenciana ha declarat Bombas Gens 'Projecte d'Interés Social'.

Una fundació compromesa

La Fundació Per Amor a l'Art (FPAA), privada i familiar, desplega la seua triple activitat, artística, social i investigadora, en l'antiga fàbrica rehabilitada Bombas Gens de València. La Col·lecció Per Amor a l’Art compta amb un fons de més de 2.250 obres d'art de 220 autors, assessorada per Vicent Todolí i que, a través de diverses exposicions i activitats, es comparteix en el seu espai expositiu.

Exterior de l'antic complex fabril. Eva Ripoll / FPAA

La seua labor relacionada amb la integració social de menors en risc d'exclusió i el suport a persones amb Dany Cerebral Adquirit es duu a terme des de la seua Àrea Social. I també impulsa la investigació i divulgació de malalties rares, especialment la malaltia de Wilson.