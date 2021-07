Muere Ron Popeil, inventor y la cara más famosa de la Teletienda

Ron Popeil, el hombre que inventó los artilugios Pocket Fisherman y el Hair in a Can, dos aparatos para asar con aire caliente y una de las caras más reconocibles de la teletienda, ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años.

Popeil creó el famoso Showtime Rotisserie & BBQ, una serie de anuncios en los que junto a invitados y con una grada llena de público, mostraba las bondades de su invento para asar.

El inventor acuñó una de las frases más icónicas de la historia: "Set it and Forget it!", que se podría traducir por "¡Lo pones y te olvidas!". El producto para asar recaudó más de mil millones de dólares, rompiendo récords de ventas. Se estima que en el momento de su muerte su fortuna era de unos 200 millones de dólares.

Ron Popeil nació en la ciudad de Nueva York en 1935. Su primer contacto con el negocio fue con su padre, en su planta de fabricación en Chicago, donde vendían productos de cocina.

Con su marca Ronco, con la que anunciaba sus productos, Ron creó el famoso Chop-O-Matic en 1959 (un aparato para triturar) del que se vendieron 2 millones de unidades.

Otros inventos suyos fueron el remachador para prendas y abalorios Bedazzler (que aún hoy se vende), el batidor de huevos Eggshell Egg Scrambler o el micrófono portátil Mr. Microphone.

Tal era la fama de Ron Popeil que también hizo docenas de cameos en televisión y cine y el actor Dan Aykroyd lo parodió en Saturday Night Live en 1976.