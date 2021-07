Seis planes para este fin de semana en Madrid: danza, teatro clásico, títeres y cine de verano para comenzar agosto

Planes por Madrid 20minutos

Acaba el mes de julio pero seguimos teniendo muchas opciones culturales en la capital: una relectura contemporánea del folclore; el teatro del Siglo de Oro en un Corral de Comedias al borde del río; cine de verano con películas triunfadoras; las confluencias de poesía y pintura; una joven vocalista de jazz y, por último, funciones de títeres en el parque del Retiro.

1- Danza. 'Vengo!'

'Vengo!' de Sara Cano Compañía de Danza llega a Veranos de la Villa marcosGpunto

Vengo de moler morena / De los molinos de arriba / Duermo con la molinera / Y olé. Al hilo de esta copla, Sara Cano Compañía de Danza presenta su espectáculo Vengo!, dentro de la programación de Los Veranos de la Villa. Ambiente campesino, fiestas de la cosecha, una reinterpretación de los aires del folclore trenzados con la danza contemporánea. Se adivinan los pasos de bailes populares en un tejido teatralizado con gran vivacidad. Surgen tonadillas interpretadas por los bailarines, perfectamente encajadas en ese ambiente comunitario y campestre. Vengo! es un tributo a nuestro folclore, visto desde una perspectiva actual, donde presente y tradición se aúnan para hacer una nueva lectura de nuestras señas de identidad, nuestras raíces. La propia autora, Sara Cano, nos da las claves de qué significa este espectáculo: “Tomando como referencia la famosa letra de La Molinera, un clásico de la tradición oral castellana, nace VENGO!: una pieza de danza de gran formato, interpretada por diez bailarines en la que, como creadora, busco conectar directamente con nuestra memoria y nuestras tradiciones plasmadas en ritos y danzas frecuentemente ya olvidados en nuestro panorama artístico actual”. Así, el baile charro y el folclore andaluz conviven de forma natural con las muñeiras o la jota aragonesa al ritmo de renovadores de la tradición musical como Eliseo Parra, Kalakán o Coetus. Vengo! obtuvo el Premio Max 2020 a la Mejor Coreografía y se ha representado ya en varias regiones de España antes de llegar este fin de semana al Patio Conde Duque en Madrid. En palabras de la autora, su intención también es abordar "temas actuales que trascienden fronteras, tanto geográficas como temporales: el poder del colectivo, la fuerza de la unión y, en definitiva, la conexión entre personas”. Inmejorable premisa.

30 y 31 de julio / Patio Central Conde Duque / 13-22€

2- Cine de verano. 'Nomadland', 'Otra ronda' y 'Raya y el último dragón'

FESCINAL en el parque de La Bombilla Cedida

En el Parque de La Bombilla se proyectan películas al aire libre cuando los calores llegan a Madrid, manteniendo el encanto de los cines de verano, que siempre han existido en la capital pasando por diferentes escenarios a lo largo de décadas, desde el Retiro hasta el Templo de Debod. En los últimos años, el cine de verano encontró un acomodo ideal en este parque de la Avenida de Valladolid, donde se suceden las películas dentro de FESCINAL, acrónimo del FEStival de CIne al Aire Libre, del 25 de Junio al 12 de Septiembre. Lamentablemente, las restricciones sanitarias impiden que se pueda traer el bocadillo debajo del brazo para comerlo frente a la pantalla, lo cual formaba parte del rito estival ligado al cine, así que habrá que acudir ya cenado. Este fin de semana tenemos las triunfadoras en la última edición de los Óscar y además una exitosa cinta infantil. Nomadland obtuvo el Óscar a la Mejor Película, cuenta con una extraordinaria interpretación de Frances McDormand y nos acerca a aquellas personas que han decidido no asentar su destino sobre unos pilares, sino rodar en una casa ambulante con lo justo para subsistir. Una muestra de libertad, manteniendo un tipo de vida austera y alternativa que requiere convicción inquebrantable. El paisaje nos remite por momentos al western, donde aquellos hombres cubiertos de polvo no parecían encontrar acomodo bajo ningún techo y siempre tendían a cabalgar buscándose a sí mismos. Chloé Zhao se alzó con el premio al Mejor director con todo merecimiento. Otra ronda ganó para Dinamarca el Óscar a la Mejor película internacional y se centra en un grupo de profesores de instituto que inician un experimento para aderezar sus vidas anodinas, regulando la cantidad de alcohol que ingieren diariamente para observar los efectos que proporciona. Evidentemente, los que no somos nórdicos ya sabemos que una copa aumenta la locuacidad y la euforia, pero varios te pueden convertir en un plasta o algo peor. La película deriva en un retrato sobre la amistad con cierta habilidad. Por último, Raya y el último dragón es una película infantil de Walt Disney que se desarrolla en un reino llamado Kumandra, donde la niña Raya debe recomponer las relaciones entre las distintas tribus que lo habitan. Las fuerzas del mal hicieron de las suyas en su momento y dejaron petrificados a unos simpáticos dragones que eran los que mantenían la concordia entre las regiones de Kumandra, pero quedó un último dragón vivito y coleando llamado Sisu. Raya y Sisu se encargarán de recomponer los afectos haciendo un periplo por el reino. Una pareja que nos vendría fenomenal en el Ministerio de Política Territorial, o como se llame ahora.

NOMADLAND: Sábado 31. 22,15 h. / Parque de la Bombilla / 6€

OTRA RONDA: Viernes 30 y Domingo 1, 22,15 h. / Parque de la Bombilla / 6€



RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN: Sábado 31. 22,15 h. (sala 2) / Parque de la Bombilla / 6€



3- Arte. 'Miró Poema'

Joan Miró. Peinture ("TIC TIC"), 1927 © Successió Miró 2021

La semana pasada traía a estos hilvanes culturales algunas muestras de ese terreno en el que confluyen poesía y pintura, a cuenta de las obras de Fernand Léger inspiradas en la personalidad fulgurante de Arthur Rimbaud. Esa conexión artística tiene continuidad hoy con la exposición de Joan Miró que nos ofrece la Fundación Mapfre: Miró Poema. A lo largo de su trayectoria, Joan Miró (Barcelona, 1893-Palma de Mallorca, 1983) colaboró con gran parte de sus amigos poetas ilustrando sus escritos poéticos, así como con autores del pasado. También trabajó en algunos proyectos en los que tanto texto como ilustración surgen de sus propias manos: en ellos, el Miró iluminador y el Miró poeta se encuentran. La primera sala de la exposición es casi una declaración de intenciones: en ella contemplamos un cuadro con un libro de Goethe y el nombre de la revista francesa Nord-Sud, baluarte de la renovación lírica francesa. También se exponen algunos de sus libros de poesía (Lorca, Apollinaire, Becquer, Rubén Darío...), dando sentido a la visita. Cómo no ligar el libro Azul de Rubén Darío, con el uso de ese color que el pintor hace en muchos de sus cuadros, por ejemplo el que ilustra esta reseña. Miró siempre se rodeó de amigos poetas a los que admiraba, tanto en Barcelona como en París. Esta relación se volvió muy estrecha al instalarse en la década de 1920 en la capital francesa, donde convivían dos generaciones de poetas: los activos en el cambio de siglo y los renovadores del lenguaje, que tienen en Guillaume Apollinaire su referencia clave. Con todos ellos, Miró estableció una suerte de diálogo que traslada más tarde a su obra. Así, la selección de escritores presentes en la exposición está formada por Lise Hirtz, Paul Éluard, Tristan Tzara, Jacques Dupin, Joan Brossa, Jacques Prévert, San Francisco de Asís y el propio Joan Miró. Resultan especialmente emocionantes los dibujos inspiradas en el libro de San Francisco, Cántico del Hermano Sol, obras fechadas en 1975 donde se conjuga lo místico y lo terrenal.

hasta el 29 de agosto / Fundación Mapfre / gratuita

4- Teatro. 'El perro del hortelano'

'El perro del hortelano' de Lope de Vega, por la Fundación Siglo de Oro Cedida

En el Parque de Madrid Río, enfrente del Palacio de Cristal de Arganzuela, se vive desde junio una fiesta alrededor del teatro del Siglo de Oro español. Una serie de eventos relacionados con las representaciones teatrales clásicas, actuaciones musicales, talleres infantiles, una variada oferta gastronómica y casetas de artesanía en un evento al aire libre para toda la familia. En el marco de la V edición del Festival Fiesta Corral Cervantes, este fin de semana hay que destacar las representaciones de El perro del hortelano, un drama de amor, envidia, celos y honor, escrito en 1613 por Lope de Vega, a cargo de la compañía Fundación Siglo de Oro. La acción, que se desarrolla en un Nápoles que todavía era ciudad española, narra la historia de Diana, condesa de Belfor, una joven hermosa y obstinada a la que acosan varios pretendientes aristocráticos que desean casarse con ella. Sin embargo, Diana rechaza constantemente todos sus intentos. El hecho de situar la acción en esta ciudad europea permite, además, que la obra esté llena de influencias y tramas italianas a las que era tan aficionado Lope de Vega. El director del montaje, Dominic Dromgoole, gran conocedor del mítico teatro The Globe, tan ligado históricamente a las representaciones de Shakespeare, sostiene que lo ideal es mostrar nuestro teatro clásico en un espacio lo más parecido a un Corral de comedias, de los que abundaban en los siglos XVI y XVII. Con ese espíritu se levanta el Corral Cervantes, una estructura temporal que busca esa configuración espacial en Madrid, cada verano. En mi recuerdo sobre la obra de Lope está la adaptación al cine que hizo Pilar Miró en 1996, con Emma Suárez y Carmelo Gómez. Lamentablemente, no sirvió de ejemplo para trasladar a la pantalla cinematográfica las grandes obras de nuestro repertorio teatral clásico. Un tesoro al que no hemos sabido, ni siquiera intentado, popularizar en este país a través del cine.

30 y 31 de julio / Corral Cervantes. Madrid Río / 13€

5- Jazz. Mar Vilaseca

La cantante de jazz Mar Vilaseca Cedida

Mar Vilaseca es una vocalista delicada que se mueve en el terreno del jazz con dulzura y un corte clásico que se agradece en estos tiempos. A Mar la música le viene de familia: su padre es el pianista Jaume Vilaseca. Ella, tras formarse en el Conservatori del Liceu y la Escuela Superior de Música de Cataluña, entre otros centros, comenzó una prometedora carrera con composiciones e interpretaciones propias que se nutren de estilos y artistas diversas: el pop de los Beatles, la música negra de los años 70, el soul, el gospel y, por supuesto, el jazz, en todas sus tendencias y standars, que la artista impregna de su estilo. Mar Vilaseca presenta su primer álbum, Find the Way, que define como “una fusión de muchos estilos musicales y diferentes artistas que he estado escuchando a lo largo de mi vida”. El disco está grabado intentando ser fiel a una genuina sesión de jazz en vivo, con todos los músicos tocando al mismo tiempo, sin trucos. En cuanto a sus influencias, Mar destaca “el soul y el funk, y escuchaba a Marvin Gaye, Stevie Wonder, Earth Wind & Fire o Prince, todo el día”. Su pasión por el jazz llegó más tarde, “aunque siempre lo escuchaba en casa. Cuando descubrí a Shirley Horn por primera vez, me interesaron mucho sus influencias. Luego me enganché a Ray Charles, Ahmad Jamal y Joe Williams". En esta velada, estará acompañada por Kyle Swan (ganador de un Premio Grammy), Corentin Le al contrabajo y, como invitado especial, Jaume Vilaseca al piano.

30 y 31 de julio / Teatro del Barrio / 15€

6- Títeres. 'Orfeo' y 'La boda de la pulga y el piojo'

'Orfeo' espectáculo de 'La Canica Teatro de Títeres' Cedida

En los meses de julio y agosto se desarrolla en la capital FITMadriz, el festival de verano del Teatro de Títeres de El Retiro, un evento que ha cambiado de nombre a lo largo de los años, pero siempre ha contado con el mismo espíritu: ofrecer al público una selección de los mejores espectáculos del panorama nacional e internacional. Este fin de semana tendremos dos opciones para que los niños se inicien en el mundo de la representación escénica, a través de las marionetas. La primera de ellas nos llega de la mano del grupo La Gotera de Lazotea, fundado en Jerez en el año 1981. Como seña de identidad del grupo hay que resaltar que la música y las canciones, tanto populares como de creación propia, se hacen en directo. Todo ello encaminado a la oferta de una alternativa creativa, social, original y ante todo divertida, frente al ocio enlatado que se ofrece hoy. En este caso nos traen el espectáculo La boda de la pulga y el piojo. Asistimos a los preparativos de la boda y los ensayos previos, siempre muy importantes para que durante la celebración todos se puedan divertir. Será una gran fiesta... pero algo ocurre inesperadamente que todo lo trastoca. La función está recomendada para niños de hasta 9 años. La segunda propuesta que tendremos este fin de semana es Orfeo. En ella seguimos a un joven griego cuya música es capaz de aplacar tormentas, mover las piedras y amansar las bestias salvajes. Eurídice es una joven ninfa protectora de los bosques y la naturaleza. Un día ambos se enamoran, pero su felicidad no dura mucho tiempo. Una mordedura de serpiente mata a Eurídice. Desolado, Orfeo decide bajar a los infiernos en busca de su amada. Dos actrices escenifican el mito de Orfeo y Eurídice con títeres, sombras, objetos y otros recursos teatrales. La compañía La Canica se fundó en 2005 y está integrada por profesionales provenientes de distintas ramas artísticas: artes plásticas, teatro, danza, música... Es un espectáculo recomendado desde los 5 años.