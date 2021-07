Juanra Bonet confiesa en '¡Boom!' uno de sus mayores miedos: "Soy de esos"

Los Loyolos fueron los rivales de Los Libérrimos este miércoles en ¡Boom! y Juanra Bonet, entre bomba y bomba, comentó con los miembros del equipo el motivo por el que habían acudido a concursar, lo que habían estudiado o que harían con el dinero si ganaran.

Irene, Alejandra, Esther y Andrés comentaron que acaban de terminar sus respectivas carreras, y los cuatro se lo detallaron al presentador: "Acabo de terminar Medicina, voy a empezar a estudiar el MIR y quiero ser cirujana porque me gusta la sangre, cuanta más, mejor", admitió Alejandra.

Los Loyolos, en '¡Boom!'. 20minutos | ATRESMEDIA

Andrés también había acabado la misma carrera que su compañera "pero no sé lo que quiero hacer, lo que me dejen", comentó entre risas. "Acabé Derecho el año pasado y ahora estoy trabajando y estudiando un Máster", afirmó Irene.

Por último, llegó el turno de Esther: "Acabo de terminar Odontología". Nada más escucharla, Bonet exclamó: "¡Ostras! Soy de esos que hay, ya sabes, de mi sarro es mío y no me lo toques".

"Me da mucho miedo ir al dentista", añadió el presentador, pero la concursante le intentó tranquilizar: "A mucha gente le pasa, pero yo soy simpática". La explicación no convenció al conductor del programa.

"Ya... pero no creo que sea una buena idea me cuentes un chiste mientras me haces una cura", admitió Bonet antes de dar paso a la segunda bomba del día mientras decía en voz baja: "Que no me vea las encías, por favor".