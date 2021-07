Críticas a Violeta Mangriñán por mostrar el resultado de su último tratamiento: "Me parece increíble que promueva esto"

Violeta Mangriñán habitúa a hablar con sinceridad de los tratamientos a los que se somete para cuidar y mantener su físico. Por ello, no es de extrañar que este martes publicara el resultado del masaje drenante que recibió tras su regreso de las vacaciones. Una intervención que, un día después, sigue dando que hablar.

La influencer acudió a Instagram para publicar dos fotografías de su abdomen y cintura antes y después de pasar por la clínica. "Este masaje drenante ya es un must-have", escribió, despertando el enfado de algunos usuarios en Internet.

El tratamiento al que se sometió Mangriñán está de moda entre los influencers y algunos rostros de Mediaset, pues favorece la circulación de la linfa y elimina la retención de líquidos. Se realiza con las manos usando movimientos suaves, lentos y repetitivos y su resultado es el de una figura menos hinchada y pesada.

Es que me parece increíble que promuevan esto de verdad no sé cuántas veces lo he visto ya pic.twitter.com/02YJ151UR4 — Carmen 🏹💕 (@carrasco_raya) July 27, 2021

De esta manera, la imagen publicada por Mangriñán provocó que algunas personas criticaran su supuesto fomento de la delgadez, perpetuando problemas de autoestima y facilitando, incluso, la aparición de trastornos de la conducta alimentaria.

"Es que me parece increíble que promuevan esto de verdad no sé cuántas veces lo he visto ya. Es que claro no es nada normal que el cuerpo se hinche… hay que hacerse tratamientos para "mejorar" y conseguir estar envasada al vacío en relación a tu cuerpo en su estado natural que con un poquito de grasa o hinchazón ya no es aceptable… que se vayan a la mierda porfa", ha escrito una tuitera, cuyas palabras se han hecho virales.

"Que se haga lo que quiera, cada uno es libre de su cuerpo pero que no vayan promoviendo inseguridades con la cantidad de seguidoras que tienen", ha zanjado, recibiendo los aplausos de algunos usuarios, así como también respuestas contrarias a su manera de pensar.

Un ejemplo de ello es la respuesta de otra usuaria: "Vamos a ver, esa persona ya está así de delgada, lo que tiene es retención de líquidos. Dejad a la gente hacer lo que le de la gana de una vez que os tenéis que meter en todo, pesados".