PP incideix que el CPFF sobre finançament se celebre abans de final d'any perquè els valencians "no poden esperar més"

Així s'ha pronunciat Ortiz després del CPFF i ha demanat incloure en l'ordre del dia de la conferència de presidents un punt específic per a abordar aquest canvi de sistema.

Eva Ortiz ha assenyalat que "hui el conseller Soler no ha plantejat cap canvi en el finançament al Consell de Política Fiscal i Financera". "És vergonyós que Puig anuncie que el divendres farà una referència al finançament en la Conferència de presidents després del clamorós silenci hui de Soler. Estem davant un engany més de Puig a qui, ara com ara, ningú creu. Hauria d'haver exigit que el canvi de model de finançament estiguera en l'ordre del dia".

Per a la síndica popular, "la submissió de Puig davant Sánchez és una vergonya que ens costa als valencians milions d'euros cada any per l'infrafinançament". "Puig abandona els interessos dels valencians al no posar la reforma del finançament sobre la taula ni del Consell de Política Fiscal ni de la Conferència de Presidents", ha agregat.

La síndica ha indicat que "la reforma del sistema no és un tema important per al Govern de Sánchez". "Tant Sánchez com la ministra Montero han deixat clar que no mouran un dit per a canviar l'actual sistema de finançament. Hui en el CPFF han obligat a callar a les comunitats autònomes, imposant un ordre del dia sense votacions respecte al sostre de despesa i el dèficit de les comunitats autònomes. Un fet inaudit", ha agregat.

Eva Ortiz ha demanat "transparència" al conseller Soler i que "done a conéixer les quantitats que percebrà la Comunitat Valenciana i quant ens correspon del repartiment del fons extraordinari".