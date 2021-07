Adaptar las intervenciones a cada población, vital para acabar con la hepatitis C

20M EP

El día 28 de julio se celebra el día mundial contra la hepatitis, siendo una de ellas la hepatitis C. Según datos de la OMS, se estima que en el mundo hay 71 millones de personas con infección crónica por este virus. Los actuales tratamientos frente al VHC pueden curar a más del 95% de las personas infectadas por este virus, lo que reduce el riesgo de muerte por cáncer de hígado y cirrosis. Por el momento no existe ninguna vacuna contra la hepatitis C, pero las investigaciones en ese ámbito continúan.