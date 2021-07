BecArte ofereix "segones oportunitats" com a artistes a persones en situació d'exclusió

20M EP

NOTICIA

Cáritas València i Taruga Creaciones han engegat BecArte, una formació solidària amb un compromís de futur en la qual nou persones de l'ONG i Projecte Home han participat en un taller de pintura mural com a via d'inserció laboral, impartit per l'estudi per a formar-los en un ofici que multiplique les seues opcions d'empleabilitat.