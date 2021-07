Cvirus.- Els contagis tornen a pujar i sumen 2.685 nous casos i es notifiquen quatre morts més

Així, aquests casos nous de coronavirus -confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens- situen la xifra total de positius en 456.844 persones. Per províncies, 302 a Castelló (47.336 en total); 867 a Alacant (163.242 en total); i 1.516 a València (246.264 en total). El total de casos no assignats es manté en 2.

La Conselleria de Sanitat assenyala que hi ha hagut quatre defuncions en l'última setmana, per la qual cosa el total de decessos des de l'inici de la pandèmia és de 7.492: 812 a la província de Castelló, 2.854 a la d'Alacant i 3.826 a la de València.

D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 29.776 casos actius, la qual cosa suposa un 6,36% del total de positius.

D'altra banda, s'han comptabilitzat 2.589 altes a pacients amb coronavirus. Així, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 431.038 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 44.669 a Castelló, 155.181 a Alacant i 231.129 a València. El total d'altes no assignades es manté en 59.

HOSPITALITZACIONS

Quant a la pressió hospitalària, hi ha actualment 689 persones ingressades -ahir eren 697-. D'elles, 85 es troben a la província de Castelló, 12 en UCI; 152 a la província d'Alacant, 26 d'ells en l'UCI; i 452 a la província de València, 59 d'ells en UCI.

D'altra banda, un total de 3.206.179 persones han rebut ja una dosi de la vacuna contra el coronavirus a la Comunitat Valenciana. A més, en aquests moments, compten amb la pauta completa d'immunització (dos dosis per a Pfizer, Moderna i AstraZeneca; i la dosi única de Janssen) 2.644.872 persones. Per províncies: 313.275 a Castelló, 949.683 a Alacant i 1.381.914 a València.

BROT A CASTELLÓ DE LA PLANA AMB 28 AFECTATS

Finalment, des del departament que dirigeix Ana Barceló informen de set brots amb més de 10 casos associats. El més nombrós es localitza en Castelló de la Plana, amb 28 afectats, i és d'origen social.

La resta de focus estan en Riba-Roja del Turia (11 casos. Origen laboral; Novelda (11 casos. Origen social); Castelló (13 casos. Origen social); Oriola (10 casos. Origen social); València (23 casos. Origen social) i Almoradí (11 casos. Origen social).