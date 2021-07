A pesar de haber terminado en 2006, Aquí no hay quien viva continúa sumando fans gracias a las reposiciones y a Amazon Prime Video. Es una serie que abarca varias generaciones y parece atemporal, por lo que no es de extrañar que esté más de actualidad que nunca.

Personajes tan memorables como Juan Cuesta, Paloma, Concha o Marisa están en el imaginario popular, pero también otros secundarios como el Padre Miguel (Manuel Millán), el cura que, además de su fe, estaba muy centrado en la música, aunque eso le conllevara un buen número de denuncias por plagio.

Homilía, homilía (Bulería, de Bisbal), Hoy no me puedo confesar (Hoy no me puedo levantar, de Mecano) o Antes santo que sencillo (Antes muerta que sencilla, de María Isabel) son algunas de las canciones que intentaba vender a cambio de favores, sin mucha suerte.

Sin embargo, aunque los vecinos de Desengaño 21 no estuvieran tan interesados en estos temas, los que sí estarían encantados de escucharlos son los fans de Aquí no hay quien viva. Por ello, María decidió hacer una réplica del disco a su amiga Ele, quien lo compartió muy feliz en Twitter.

Necesito mostrar el REGALAZO que me ha hecho una amiga pic.twitter.com/IKrVCgwamc — E l e 🥀 (@Elezzza_) July 27, 2021

"Necesito mostrar el regalazo que me ha hecho una amiga", tuiteó. "El Padre Miguel presenta Entre el cielo y el clero", reza la portada. Y, por detrás, aparece la larga lista de temas que el cura ha mencionado a lo largo de las cinco temporadas de la serie.

Pero qué maravilla, yo quiero uno. — Alberto Caballero (@alber_caballero) July 27, 2021

Sin duda, todo un tesoro que cualquiera querría tener, y parece que no solo los fans. Alberto Caballero, uno de los creadores de la ficción vecinal de Antena 3, se ha rendido a los pies de esta creación. "Pero qué maravilla, yo quiero uno", escribió en Twitter.