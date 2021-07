Jessica Alba se sincera sobre los momentos más duros de su matrimonio con Cash Warren: "Con 3 hijos es difícil"

Jessica Alba lleva más de una década de relación con Cash Warren, hijo del actor Michael Warren. En este tiempo han dado la bienvenida a tres hijos, Honor, Haven y Hayes, algo que ha puesto a su matrimonio en apuros más de una vez, como ella misma ha confesado.

La actriz de Los 4 fantásticos se ha sincerado sobre alguno de los momentos más duros con su pareja en una reciente entrevista con Katherine Schwarzenegger.

En una conversación sobre el cambio radical que la vida de Alba ha tenido tras tener 3 hijos, no podía faltar la pregunta de cómo maneja tener una carrera, ser madre y además mantener un matrimonio.

La intérprete es sincera: "Es muy difícil, a veces imposible". Asegura que tras dos años de relación, se convirtieron en "compañeros de piso". "Al principio teníamos citas una vez a la semana, pero después nos centramos en las responsabilidades y eso desapareció", ha confesado.

Se lamenta de no haber sido "consistentes" y admite haber pasado por muchas fases. "Si no eres feliz y no lo comunicas, lo dejas crecer, eso crea animosidad y después explota... eso nos ha pasado".

Jessica Alba recuerda esos momentos de enfado con su marido con perspectiva. Ha aprendido que lo importante es saber comunicarse y, sobre todo, involucrarse en la relación.

"Hay que trabajar constantemente" ha contado y manda este mensaje para las relaciones con hijos: "Si ambos cada día decidís esforzaros, va a funcionar. Nada puede romper la relación si los dos trabajáis. No siempre vais a estar en el mismo lugar personal y profesional, pero hace falta apoyarse".

En su casos, los dos son emprendedores. Warren está a cargo de tres empresas creadas por si mismo y Jessica Alba lleva años dedicada a Honest, una marca que vende todo tipo de productos infantiles, desde pañales hasta ropa.

"Los dos somos muy ambiciosos y siempre estamos haciendo nuevos proyectos y no intentamos desanimarnos, aunque piense que él está haciendo más que yo, ya no me siento amenazada, sino que me involucro en saber qué le apasiona", ha compartido orgullosa.

En la entrevista, Jessica Alba también ha contado que acude a terapia con su hija más mayor para conocerla mejor. En general, la estrella de Hollywood ha aprendido ha cuidar las relaciones de su entorno para que todo el mundo se sienta apoyado.