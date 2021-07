El Concurs de Paella Valenciana de Sueca acreditarà a restaurants locals que oferisquen l'autèntica recepta

La Regidoria responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca 2021 ha organitzat una Jornada de Certificació de l'Autèntica Recepta del certamen, amb la qual s'acreditarà a restaurants locals.

L'objectiu que es persegueix és "involucrar encara més al sector hostaler local per a contribuir a que la nostra ciutat es posicione definitivament com el millor referent gastronòmic mundial de l'arròs, atraient al major nombre de visitants a Sueca perquè gaudisquen d'una autèntica paella valenciana", ha explicat la regidor responsable del Concurs, Manoli Egea, en un comunicat.

En la jornada, que se celebrarà el dilluns 2 d'agost, de 9 a 14 hores, en la segona planta del Centre Municipal Bernat i Baldoví, podran participar tots els negocis d'hoteleria local que ho desitgen, i complisquen els requisits, als qui se'ls entregarà un certificat i distintiu identificatiu perquè els clients puguen reconéixer quins establiments elaboren l'autèntica recepta del Concurs.

Per a participar en la Jornada i obtindre aquesta acreditació, el negoci haurà de complir una sèrie de requisits mínims: dedicar-se al sector de la restauració; acreditar que en la seua carta s'inclouen plats elaborats amb arròs, entre ells la paella; una vegada obtinguda l'acreditació, haurà de reflectir i especificar en la seua carta que una de les modalitats de paella que ofereix és l'elaborada amb l'autèntica recepta del Concurs i haurà de poder oferir-la sempre en la seua carta, tots els dies que romanga obert el local.

Quan es complisquen aquests requisits, tots els negocis interessats a participar i obtindre aquesta acreditació hauran d'enviar un correu electrònic, abans del dia 30 de juliol, a les 14 hores, a la direcció concurspaellessueca@gmail.com, on es detalle: nom del local; nombre de persones que assistiran a la Jornada, amb un màxim de 2 (haurà d'assistir el/la cuiner/a arrosser/a i el/la propietari/a del local, si no és la mateixa persona); i foto de la carta d'arrossos, per a acreditar que en l'actualitat el local ofereix aquest tipus de plats, entre ells la paella.

La jornada oferirà una sèrie de ponències a càrrec de professionals acreditats en la matèria, entre ells el coordinador del Concurs durant les últimes dècades, Jesús Melero, qui explicarà, entre altres qüestions, el perquè de la recepta actual del certamen, que enguany compleix la seua edició 60+1.

Des de l'organització de la jornada es vol informar també que, si alguns locals no poden en aquests moments optar a aquesta acreditació per diverses causes, podran fer-ho més endavant, ja que s'oferiran més oportunitats.