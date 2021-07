Puig assenyala una "ralentització" en els contagis i una "estabilització en l'àmbit hospitalari"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assenyalat aquest dimecres que "pareix que hi ha una estabilització de la situació en l'àmbit hospitalari", però ha insistit a mantindre la màxima prudència per a continuar amb la "ralentització de l'avanç dels contagis que s'està vivint aquesta setmana".

Així ho ha asseverat el cap del Consell a Castelló, preguntat per la seua valoració sobre la situació sanitària que viu la Comunitat Valenciana.

Sobre aquest tema, Puig ha demanat corresponsabilitat per a encarar el procés final de la vacunació en la millor situació possible i ha apuntat a una "ralentització de l'avanç de contagis", com "una estabilització de la situació també en l'àmbit hospitalari" però ha recordat que cal "seguir amb la màxima prudència" per a "intentar parar el creixement de l'onada" i encarar el procés final de la vacunació "en la millor de les situacions possibles".

En aquest sentit, el president ha recordat que aquest mes d'agost la Comunitat Valenciana tindrà disponibles fins les 400.000 vacunes de Moderna el que permetrà donar un "gran impuls" a la inoculació de dosis. Així mateix, Puig ha destacat que en l'àmbit rural la vacunació ha avançat més ràpid i ja s'està vacunant a joves de 18 anys.

El cap del Consell també s'ha pronunciat respecte a la posada en marxa del passaport covid. Puig ha insistit que "no s'aplicarà mentre es done l'opció a tots els ciutadans de vacunar-se". I ha aclarit que "a partir d'eixe moment, s'estudiarà".