Russafa es tornarà a omplir d'art i poesia a la tardor amb el II Paper València

Sota la producció d'ELCA juntament amb l'editorial Banda Legendaria, amb el partenariat de la fundació El Secreto de la Filantropía, Paper València és un certamen "únic en les seues característiques". Concebut com a saló d'art i poesia, la seua singularitat resideix en l'ús del paper com a suport de les obres d'art, les edicions artístiques i les de poesia que s'exhibeixen.

Articulat en quatre seccions (Galeries, editorials, projectes i activitats paral·leles), professionals del món de l'art i de la poesia (artistes, galeristes, crítics, col·leccionistes, editors, escriptors...), al costat del públic interessat, compten amb una ineludible cita artístic-literària en Paper València 2021, ressalten des de l'organització.

Per a aquesta segona edició, la direcció tècnica del certamen ha convidat a sis reconegudes galeries d'art: Ana Serratosa (València), House of Chappaz (València i Barcelona), Punto (València), Rafael Ortiz (Sevilla i Madrid), Set Espai d'Art (València) i Siboney (Santander). Totes mostraran obres dels artistes que representen, realitzades amb diferents tècniques sobre paper.

També participaran les editorials Pre-Textos, Banda Legendaria, La Documental, Edicions del Buc i Pruna Llibres, totes de València, així com la barcelonina Edicions Poncianes i la sevillana Los Sentidos, que mostraran una selecció de les seues col·leccions poètiques i artístiques.

S'exposaran tres projectes sobre art i poesia: 'Xisco Mensua. Historias de Arte y Poesía' (2014-2016), presentat per la Col·lecció Inelcom Art Contemporani; 'Puro Dibujo. Homenaje a Joan Cardells', organitzat conjuntament per l'editorial ELCA i la galeria Punto, i 'Espacios habitados. Martí Quinto' com a proposta de l'editorial Banda Legendaria.

Paper València busca incentivar el col·leccionisme d'obres d'art i aproximar la poesia a tots els públics, ja que l'obra artística en paper compta amb uns valors de mercat que la fan "molt més accessible per a qualsevol bon aficionat a les creacions plàstiques".

Un programa d'activitats complementàries al saló tindrà lloc en el pati enjardinat confrontant a les sales d'exposició de RuzafaStudio. Se celebraran recitals de poesia, presentacions de llibres i d'editorials, debats i altres actes relacionats amb l'art i la poesia.

El certamen és "absolutament altruista", sense ànim de lucre ni cobrar gens a les galeries i editorials que participen cobrint les seues despeses d'assistència. El finançament s'aconsegueix gràcies a entitats privades i persones, unes ajudes que centralitza la fundació El Secreto de la Filantropía.