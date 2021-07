El Sergas planifica administrar unas 64.000 primeras dosis y unas 42.000 segundas de la vacuna esta semana

Así lo ha informado el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, en la rueda de prensa en la que ha explicado las decisiones adoptadas en la reunión de este martes del comité clínico, y ha destacado la vacunación, junto con los cribados, como los aspectos en los que Galicia centra los esfuerzos para frenar los contagios.

Comesaña, a preguntas de los medios sobre las jornadas en las que no se vacuna en Galicia, ha explicado que la Comunidad gallega "no deja de vacunar", pero "concentra" unas con más dosis para no "hacer días sueltos con pocas".

"Toda la vacunación se planifica", ha afirmado el titular de Sanidade, quien ha matizado que ante "algún susto" por si fallase algún envío, se guardan algunas vacunas. Con todo, ha asegurado que "Galicia pone casi el 100%" de las dosis que recibe y ha resaltado que en la actualidad ha administrado entre el 98 y 99% de los viales que han llegado.

Al respecto, Comesaña ha recordado que la semana pasada comenzó en el área de Santiago y Barbanza la vacunación de los menores de 30 años que ya se ha extendido al resto de áreas y se ha abierto la "autocita" para los jóvenes de 16 a 19 años con 17.000 huecos que se han cubierto "en muy poquito tiempo".

Asimismo, ha destacado que Galicia supera el 93% de la población mayor de 40 años vacunada y casi un 69% de los gallegos llamados a vacunar ya tienen la pauta completa.

El titular de Sanidade ha insistido en el llamamiento a los más jóvenes, que aún no están vacunados sobre todo, a realizar un "esfuerzo" y contengan "esa necesidad de movilidad", ante la "mala" situación epidemiológica actual a la espera de poder vacunarse para que "esto sea un mal recuerdo de verano".

EXISTENCIAS

En relación a las jornadas que se deja de vacunar en espacios grandes como Expocoruña, entre otros en la Comunidad gallega, Comesaña ha insistido en que la vacunación "se planifica según existencias" con las que cuenta Galicia.

De este modo, ha reiterado que el Sergas trata de "concentrar y junta en un mismo día" un mayor número de dosis. "Ojalá pudiéramos tener todos los días vacunaciones masivas en todas las áreas", ha sostenido.

Sobre la inmunidad de rebaño, que en un momento inicial se estimó en un 70% de la población diana vacunada, cifra que Galicia está a punto de alcanzar, el conselleiro ha aclarado que "las circunstancias cambian" y ese dato "no es óptimo, ni subóptimo" y esa referencia "ya no es buena", ha apostillado.

En este sentido, ha incidido en que ahora se estima un 90 por ciento para alcanzar la inmunidad de rebaño. "Ojalá con el 90% estemos en una situación mucho mejor que ahora", ha deseado.