Paz Padilla celebra su renovación con Mediaset bailando con su equipo tras las críticas en el programa de Risto Mejide

Paz Padilla sigue celebrando y disfrutando estos meses de verano un tanto nostálgicos debido a la ausencia de su marido pero con alguna que otra alegría en su ámbito profesional.

Tras el éxito que ha tenido su libro, El humor de mi vida, la presentadora ahora está centrada en la adaptación de este título al teatro. Un proyecto que la gaditana está poniendo mucho empeño y del que espera que tenga la misma popularidad que el papel.

Además, Paz Padilla está de celebración por su nueva renovación con Mediaset, ya que es una de las figuras más importantes para la cadena, conduciendo espacios tan importantes como Sálvame o La última cena.

Pero entre tanta celebración, la humorista se encuentra en medio de un debate con algunos de sus compañeros, como Risto Mejide, que le ha criticado por las teorías de la biodescodifiacción que aparecen en su libro.

Una pseudociencia que liga las enfermedades a las emociones del paciente, haciéndolas culpables de las dolencias o problemas de salud que pueda tener una persona.

Teorías de las que Paz no reniega, pero si ha incidido en varias ocasiones que no hay que dejar de lado los tratamientos sanitarios oficiales. Además ha recalcado que no cree en curaciones milagrosas aunque para ella la meditación y la gestión de las emociones le han ayudado mucho.