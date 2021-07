Sandra Pica presume de nuevo coche, valorado en más de 30 mil euros: "Creo que vienen cosas muy buenas en agosto"

La exconcursante de La isla de las tentaciones Sandra Pica se recupera tras su ingreso en el hospital y, en compañía de su madre, ha adquirido un nuevo coche de más de 30.000 euros. Ha asegurado que, después de "una semana súper mala, las cosas solo pueden ir para arriba".

Tras romper de definitivamente con Tom Brusse, Sandra ha regresado a Barcelona junto a su familia y amigos. Después de instalarse, sufrió una fuerte dolencia próxima al intestino que la llevó al hospital, una infección de la cual aún no se ha recuperado por completo.

"Me siento súper feliz. Tenía un Mercedes que me regalaron mis abuelos con 18 años y he decidido cambiarlo. Me he cogido un coche más grande", ha comentado en sus historias la que fue participante de la Isla de las tentaciones.

Sandra muestra su nuevo coche, instantes antes de comprarlo. SANDRA PICA / INSTAGRAM

El coche, un nuevo modelo blanco de Nissan Qashqai edición Premiere cuyo precio parte de 30.000 euros, forma parte de su proceso para recuperar fuerzas fuera del entorno más mediático. "Creo que me vienen cosas muy buenas y, después de una semana tan mala, solo puedo ir para arriba", ha asegurado.

Sandra Pica en sus historias. SANDRA PICA / INSTAGRAM

Sandra disfruta de su nueva adquisición y lo hace con "felicidad", después de que Alexia Rivas expresara la intención de la joven sobre distanciarse temporalmente la televisión. "Ella me ha dejado, quiero que sea feliz, ya no hay más futuro juntos", aclaraba su ex, Tom Brusse.