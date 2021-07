Vox eleva la presión al PP en Andalucía pero la Junta se resiste a elecciones: "Son cuestiones ajenas a la comunidad"

El tira y afloja entre el PP y Vox ha cruzado las fronteras ceutíes para tensar las relaciones en el resto del territorio nacional donde los populares gobiernan con el apoyo de Vox. La formación de Abascal, que dio por rotas el lunes las relaciones con el PP, suavizó sus amenazas solo un día después hasta que este miércoles, la portavoz parlamentaria, Macarena Olona, ha vuelto a tensar la cuerda con el foco puesto en la Junta de Andalucía, donde exige elecciones mientras el PP se mantiene en su negativa.

El Gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín siempre ha presumido de solidez y en esa postura se han reafirmado en los últimos meses tras las crisis de PP y Ciudadanos en Murcia, Madrid y Granada. Sin embargo, desde Vox, que apoya al Ejecutivo autonómico desde fuera, quieren hacer tambalear los cimientos con la polémica ceutí. "El Gobierno será con Vox, o no será", ha advertido este miércoles Olona refiriéndose, ha dicho, tanto al futuro gobierno de la nación -que espera presida el centro-derecha- como al andaluz, donde ha amenazado con desvincularse de la negociación de los presupuestos.

La formación liderada por Santiago Abascal ha elevado el tono contra el PP después de que este miércoles la Asamblea de Ceuta rechazara rebatir la declaración de Santiago Abascal como persona "non grata", algo que Vox considera un nuevo agravio del PP que se suma a su abstención el pasado viernes, que permitió que saliera adelante dicha declaración.

Olona ha reafirmado desde Cádiz que este episodio supone un "punto de inflexión" y si no rectifica, asegura que dejarán de tenderle la mano. En el caso andaluz, si bien ha afirmado que no negociarán los presupuestos, tampoco ha rechazado apoyarlos. "Sean presupuestos u otra iniciativa parlamentaria, votaremos pensando en el interés de los andaluces sin negociación previa", ha aclarado.

El partido de Abascal rechaza tajantemente promover una moción de censura en esta autonomía, pero lleva meses exigiendo elecciones, ahora justificando que el PP está "fiando la suerte de un gobierno a un partido que no es fiable como Ciudadanos", en palabras de la portavoz parlamentaria, que ha puesto el ejemplo de Granada, donde el exalcalde de Ciudadanos apoyó tras su divorcio con el PP al alcalde socialista y ahora forma parte de su gobierno local.

Las disputas entre Vox y PP en esta autonomía no son algo nuevo. La última vez que el partido de Abascal dio por rotas las relaciones hizo valer su poder en la suma de mayorías impidiendo que saliera adelante una de las leyes más importantes de la legislatura de Juanma Moreno, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio en Andalucía, ley LISTA, que fue devuelta al Ejecutivo andaluz.

Las encuestas apuntan a una amplia mayoría del PP

Ante las reiteradas negativas de Juanma Moreno de anticipar los comicios, Vox critica que lo haga "mirando por el retrovisor" el acercamiento de otros partidos, aunque lo cierto es que las últimas encuestas otorgan una mayor representación de los populares, que podrían elegir entre Vox y Ciudadanos para gobernar. Según el último "CIS andaluz", el PP-A ganaría las elecciones andaluzas con el 37,9% de los votos y una ventaja de 14,6 puntos sobre el PSOE-A ya liderado por Juan Espadas, que obtendría el 23,3% de los sufragios, y podría sumar la mayoría absoluta en el Parlamento autonómico con Vox o con Ciudadanos (Cs), su actual socio de gobierno.

Traducido en escaños, este resultado arrojaría entre 48 y 52 escaños para el PP-A en el Parlamento andaluz, frente a los 26 que tiene en la actualidad, mientras que el PSOE-A obtendría entre 28 y 29 frente a sus actuales 33. Por su parte, Cs pasaría de tercera a quinta fuerza en la Cámara al quedarse con siete u ocho diputados —frente a los 21 logrados en diciembre de 2018—, y se vería superado por Vox, que obtendría entre 12 y 13 escaños gracias al 11,4% de los votos, cuando en las últimas elecciones autonómicas consiguió doce parlamentarios.

No obstante, el interés de Vox está en ser determinante en el gobierno, si no formar parte de él, como ha sucedido en Madrid, donde Ayuso ya no ve cortadas sus alas por la coalición con Ciudadanos sino que es Vox con quien tiene que rendir cuentas. De ahí la advertencia de Olona: "El gobierno será con Vox, o no será".

En este sentido, hay que destacar una de las últimas medidas que aprobó el ejecutivo andaluz sobre inmigración y que rechazó frontalmente Vox. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobó el pasado martes 20 de julio la llamada 'Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y convivencia', una iniciativa que, a juicio del vicepresidente del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, se trata de una "verdadera locura" y "choca frontalmente con nuestros postulados”.

Dos leyes importantes

Por su parte, presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pedido este miércoles a Vox que "no limite el cambio histórico" que se ha producido en la comunidad autónoma después de 40 años de socialismo a "cuestiones ajenas" y "sentido común" para seguir con la "agenda de reformas". "Lo que le trasladamos a Vox es algo muy sencillo: en nuestra tierra se ha producido un cambio histórico después de 40 años y no podemos limitar ese cambio por cuestiones que no son de Andalucía", ha incidido Moreno.

El PP tiene pendiente aprobar en el parlamento andaluz dos leyes importantes antes de afrontar un nuevo ciclo electoral: la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que proporcionará seguridad jurídica para que los ayuntamientos de la región aprueben sus planeamientos urbanísticos; y la Ley de Tributos Cedidos.

Estas son dos de las normas más importantes de esta legislatura que refuerzan el argumento de Moreno para agotar la legislatura. Por el momento, los populares se mantienen ajenos a las advertencias de Vox alegando que después de cuarenta años de gobierno socialista en Andalucía, Vox no va a permitir que caiga el ejecutivo así como así.

Sin embargo, no quieren tensar demasiado la cuerda con el partido de Abascal. Tras la polémica ceutí y el agravio que ha supuesto para Vox, el PP ha intentado calmar las aguas abriéndose a debatir la revocación de la declaración de Abascal como "persona non grata", según ha confirmado este miércoles el presidente Ceutí, Juan Jesús Vivas, que ha fechado su posible debate para septiembre, aunque no ha querido adelantar el sentido de su voto distanciándose de las actuaciones de Vox, a quien considera responsable de toda la polémica.

"El PP no promovió la declaración de 'non grato', el PP no votó a favor y tampoco fue el PP el que vino a Ceuta en el momento más difícil de la historia de esta ciudad para decir que Marruecos tenía aliados en la Asamblea, concretamente para afirmar que en la Asamblea de Ceuta existen partidos quintacolumnistas de Mohamed VI", ha señalado Vivas en alusión a Abascal.