La campaña "Amor no es control" busca concienciar sobre el buen uso de las redes sociales en las relaciones

Con esta iniciativa, el Servicio de Mujer e Igualdad busca que los adolescentes tengan las herramientas necesarias para detectar los primeros signos de control en un entorno digital y promuevan en sus vidas relaciones afectivas sanas.

Así lo ha explicado la concejal del Área, María Antoñanzas, en la presentación de la campaña que desde este miércoles se puede ver en los mupis del mobiliario urbano, en los vinilos de los autobuses y en la pantalla del Centro de Arte y Tecnología Etopia, además de en las redes sociales, donde se reforzará el mensaje a partir de agosto con ilustraciones animadas.

Se trata de mostrar escenas breves y dinámicas sobre situaciones de control, utilizando el lenguaje extendido entre este colectivo con el hashtag '#AmorNoEsControl'.

"Se quiere concienciar sobre la violencia de género en las redes sociales, una violencia digital, que ya en edades tempranas genera relaciones desiguales que pueden llegar a normalizarse" entre los jóvenes, que son "nativos digitales" y utilizan el móvil pararelacionarse, ha apuntado la edil.

ESTAR ALERTA

"Las redes sociales son fundamentales hoy pero también esconden comportamientos que se no deben pasar por alto. Si un excesivo control, posesión y celos se reconoce como violencia de género, también lo es cuando pasa a través de una pantalla", ha recalcado Antoñanzas.

La campaña va dirigida a los más jóvenes para intentar atajar una realidad que afecta también a las adolescentes. De hecho, el 31,7 por ciento de las chicas entre 14 y 20 años reconoce haber vivido alguna tipo de violencia en el ámbito de la pareja, especialmente situaciones de acoso psicológico y control, mientras un 5,5 por ciento admite vivir "con frecuencia" situaciones de violencia de género, que van desde agresiones físicas y sexuales hasta el maltrato psicológico o el control a través de las nuevas tecnologías.

Estos datos corresponden al estudio 'La situación de la violencia contra las mujeres en la adolescencia' de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género de 2021.

EJEMPLOS

Espiar a través del móvil; censurar fotografías compartidas en redes sociales; controlar a la pareja a través de estas plataformas; exigir la ubicación mediante geolocalización; conocer las contraseñas; obligar al envío de imágenes íntimas; mostrar enfado por no obtener una respuesta online inmediata u obligar a practicar cibersexo son algunas de las prácticas de ciberviolencia más extendidas y denunciadas por las víctimas.

Según el estudio mencionado, un 14,9 por ciento de las adolescentes reconoce haber sufrido control a través del móvil por parte de su pareja y un 17 por ciento, acoso emocional general a través del insulto o la ridiculización.

Además, el 11,1 por ciento reconoce haberse sentido presionada para participar en situaciones de tipo sexual en las que no quería intervenir; el 9,6 por ciento ha sentido "miedo"; al 8,7 por ciento le han dicho que "no valía nada" y el 8 por ciento afirma que el chico que la maltrató "presumía de dichas conductas".

Al preguntar por la relación con quien ejerció la violencia vivida, solo el 16,9 por ciento de las adolescentes respondió que era el chico con el que salía actualmente, según el informe.

85 TALLERES EN 26 CENTROS ESCOLARES

Con un enfoque positivo, la campaña 'Amor no es control' refuerza el mensaje de una relación sana en la que el chico no controla a su pareja a través de las redes sociales, sino que muestra una actitud positiva hacia ella admirando sus fotos y dándole al botón de 'me gusta'.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las acciones que desde hace años impulsa el Servicio de Mujer e Igualdad para prevenir la violencia en jóvenes y adolescentes a través de talleres que promueven relaciones afectivas desde la igualdad y aportan herramientas para detectar los primeros signos de violencia en la pareja.

Pese al parón provocado por la pandemia, desde enero de 2020 se han impartido 85 talleres del programa 'El amor es otra cosa' en 26 centros escolares en los que han participado 1.343 alumnos de 4o de ESO -790 chicos y 653 chicas-.

Además, desde el Programa de Prevención de Violencia de Género del Ayuntamiento se atiende también a familiares y amistades de jóvenes que sufren, o se sospecha, situaciones de violencia por parte de su pareja, a través de una asesoramiento y una orientación personalizada.

En 2021 se ha atendido a 13 familias tanto telefónicamente como de manera presencial en la Casa de la Mujer. Por otro lado, la página web del Servicio incluye dos guías. Con el título 'Prevención de laviolencia de género. Orientaciones para el profesorado', este manual recoge datos y propuestas para trabajar en el aula.

En la segunda, 'Orientaciones ante la violencia de género que sufren las chicas adolescentes y jóvenes', se explican las primeras señales, los comportamientos habituales, el ciclo de la violencia y las formas de ayudarlas a salir de esta situación. Con este mismo objetivo, el Ayuntamiento realiza también otras actuaciones en colaboración con entidades ciudadanas.

Con la asociación YMCA se han elaborado materiales de sensibilización para adolescentes sobre violencia de género que se han distribuido en los centros educativos.