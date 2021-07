La ràdio d'À Punt estrena dilluns que ve 'Les cinc llunes', un programa cultural diari amb Amàlia Garrigós

Segons ha indicat la corporació en un comunicat, el programa s'emetrà durant el mes d'agost i acompanyarà als amants de les arts escèniques de dilluns a divendres de 20:00 a 21:00 hores. A l'escenari del programa "sonarà en directe música antiga, clàssica, lírica, de cambra, d'arrel i improvisada".

Es difondrà cultura radiada des de l'interior dels teatres, de les classes de dansa, dels entrenaments de l'Espai del Circ, o de la creació cinematogràfica.

Fora de l'òrbita de gravitació de les cinc llunes de les arts, es donarà protagonisme al so radiofònic experimental de la mà de la investigadora i artista radiofònica Laura Romero Valldecabres, i del conegut fonografista Edu Comelles, que submergirà a l'audiència en paisatges sonors increïbles.

Produït per À Punt Mèdia en associació amb València Imagina Televisió i amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Les cinc llunes comptarà amb "col·laboradors de luxe" com per exemple l'actriu Pilar Almeria, qui investigarà la història del teatre valencià en la secció "La butaca".

També el director d'orquestra Hilari Garcia i el pianista Antonio Galera, que s'endinsaran en la vida i obra de compositors/es valencians/es amb obres per a piano; la presidenta de l'Associació Professional del Circ a la Comunitat Valenciana Maria Colomer, qui posarà l'altaveu al circ valencià del segle XXI que fusiona la dansa amb la música, la poesia o el teatre.

Igualment, els responsables dels departaments de la Filmoteca i el seu director, José Luís Moreno, per a donar a conéixer les obres dels cineastes valencians des del cinema mut fins a l'actualitat; la pedagoga Cristina Cubells, que mostrarà noves convergències i divergències entre la música, la filosofia i la pedagogia; o el musicòleg Jerahy García i l'expert Josep Vicent Frechina, que ens guiaran per les músiques d'arrel i tradicionals de la fonoteca de materials. També comptarà amb una retrospectiva del jazz valencià amb la periodista Marta Ramón.

El magazín radiofònic d'À Punt posarà a l'abast dels oients la web