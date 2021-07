Imposen 15 anys de presó a l'home acusat de matar el seu fill després d'una baralla perquè la seua mare dormia al sofà

Així es desprèn de la sentència, facilitada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la qual el tribunal condemna a l'home per un delicte d'homicidi amb les circumstàncies agreujants de parentiu i abús de superioritat. La sentència, dictada després del veredicte de culpabilitat emès per un jurat popular, imposa a l'home el pagament d'una indemnització de 90.000 euros per a la mare de la víctima.

L'homicidi va tindre lloc sobre les 23.45 hores de l'1 de setembre de 2019 en la casa de Paterna (València) on vivia la família. La víctima va tornar aleshores a la vivenda i va veure que la seua mare estava dormint al sofà del menjador perquè el condemnat no la deixava dormir a la seua habitació.

Aquest fet va desencadenar una discussió entre el pare i el fill que va anar pujant de to, amb crits i forcejaments. En un moment de la baralla, el progenitor va agafar un ganivet de cuina que estava en la taula del menjador i li'l va clavar en el pit al perjudicat, que tenia 39 anys.

El ganivet li va perforar el ventricle esquerre del cor i li va generar una hemorràgia massiva que li va provocar la mort. Segons adverteix la resolució, en el moment de l'homicidi, la víctima tenia reduïda la seua capacitat de defensa a causa de l'elevada taxa d'alcohol trobada a la seua sang, circumstància que havia sigut advertida pel penat, "coneixedor de la inclinació al consum del seu fill".

D'altra banda, la sentència rebutja la petició de la defensa perquè s'apreciara l'atenuant de confessió en la conducta del condemnat, ja que, tot i que va mostrar el seu penediment pel succeït, no ha confessat l'autoria a l'autoritat ni abans ni després del procediment i ha basat la seua defensa sobre la "fal·laç versió que la burxada en el cor va ser en legítima defensa i accidental".

D'acord amb la resolució, després dels fets, el condemnat va intentar evitar que acudiren els agents negant l'origen de les ferides i no va atendre al ferit mortal i va guardar silenci absolut quan es va personar la Policia.