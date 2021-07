El Govern discrepa de part del decret de fons europeus de la Generalitat

El Govern discrepa de tres articles del decret-llei aprovat fa uns mesos per la Generalitat per a l'execució dels fons europeus de reconstrucció, per la qual cosa la comissió bilateral entre l'administració estatal i valenciana ha iniciat negociacions per a tractar de resoldre-les, segons publiquen aquest dimecres el BOE i el DOGV.

Es tracta dels articles 13, 28 i 29 del Decret-llei 6/2021 del Consell, d'1 d'abril, de mesures urgents en matèria econòmic-administrativa per a l'execució d'actuacions finançades per instruments europeus per a recolzar la recuperació de la crisi conseqüència de la COVID-19.

En concret, l'article 13 estableix la tramitació urgent dels fons, amb el que es reduiran a la meitat tots els terminis excepte els de presentació de sol·licituds i recursos; el 28 la possibilitat de crear llocs temporals de treball per a la gestió dels fons, així com l'assignació temporal de funcions amb caràcter voluntari, i el 29 la inclusió de criteris de responsabilitat social en les actuacions finançades amb aquests diners.

Davant les discrepàncies del Govern, la comissió bilateral ha acordat iniciar negociacions per a resoldre-les, designar un grup de treball per a proposar la solució que procedisca i comunicar aquesta al Tribunal Constitucional.