VOX se opone a "enjuagar" varias partidas presupuestarias para hacer frente al remanente negativo

Tras analizar las partidas presupuestarias que se van a dedicar para hacer frente al remanente negativo de tesorería, Calvo ha argumentado que votarán en contra a la propuesta del Gobierno PP-Cs, pero ha precisado que VOX "está abierto a negociar y apoyar parcialmente" la declaración de no disponibilidad "si alguna partida se retira".

Ha dicho que no está de acuerdo con la intención de declarar no disponible varias de esas partidas porque, precisamente, corresponden a enmiendas presentadas por VOX al presupuesto municipal y que atañen a la reforma de la avenida Cataluña, la prolongación de la calle López Sas y una dotación de la operación asfalto, entre otras.

"Son las partidas en las que VOX hizo el mayor esfuerzo de negociación y ahora se caen del presupuesto", ha lamentado Julio Calvo.

NEGOCIAR

En rueda de prensa, Julio Calvo ha recordado que el Gobierno municipal sabía desde el mes de marzo que el remanente de tesorería era negativo y que la Ley de Haciendas Locales indica que en el pleno siguiente se tiene que aprobar la reducción de gasto equivalente a este remanente negativo.

Ha criticado que el Gobierno PP-Cs no lo ha propuesto hasta junio, con el primer expediente de no disponibilidad de fondos para enjuagar este remanente negativo y a finales de julio propone otro expediente con el montante económico principal.

Calvo ha lamentado que se mantengan los gastos de cooperación al desarrollo, con una partida de 1,4 millones de euros no retenidos y de los que no se declara la no disponibilidad, y los gastos de plan de formación e igualdad con cursos de relajación y mindfulness, junto a otras políticas de género y de alimentación sostenible que "no son competencia municipal", mientras se dejan sin ejecutar partidas de la operación asfalto, con un millón de euros pendiente, la prolongación de la calle López Sas, la reforma de la avenida Cataluña y otras que son fundamentales y "además generan empleo".

A su parecer, el Gobierno de la ciudad "sigue gastando dinero y no atienden necesidades de los ciudadanos" para apostillar que VOX está dispuesto a negociar la retirada de unas partidas y la incorporación de otras.