Wentworth Miller confiesa que hace un año le diagnosticaron autismo: "Fue un 'shock' pero no una sorpresa"

Wentworth Miller ha sorprendido a todos sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram. El perfil del actor no es de los más activos entre las celebrities, pero hace unos días lo uso como modo de comunicación para sus fans.

Con una fotografía completamente blanca, Miller ha escrito una larga carta anunciando que hace casi un año le diagnosticaron autismo y una gran reflexión al respecto.

"Este otoño se cumple un año desde que recibí mi diagnóstico informal de autismo, precedido por un autodiagnóstico y seguido por un diagnóstico formal. Fue un proceso largo y defectuoso", ha confesado del actor de 49 años.

Un resultado que llama la atención, ya que normalmente el Trastorno de Espectro Autista (TEA) suele ser detectado durante los primeros años de la infancia.

Un diagnóstico que él mismo ha afirmado que es una suerte, debido a que en Estados Unidos no siempre es fácil conseguir: "Reconozco que tener acceso a este diagnóstico es un privilegio que no todos pueden tener. Digamos que fue un 'shock', pero no supuso ninguna sorpresa".

Tras estas palabras Miller ha procedido a explicar que, a pesar de su diagnóstico, no quiere convertir ni su voz ni su plataforma en una fuente de activismo a favor del autismo, ya que se quiere centrar en sí mismo y en su autoaprendizaje sobre este trastorno.

"Mientras tanto, no quiero correr el riesgo de ser una voz que suena muy alto, pero que está mal informada. Históricamente se ha hablado mucho sobre la comunidad autista, eso si lo sé. Han hablado por ellos. Y no quiero hacerles más daño. Solo levantar la mano y decir, 'Estoy aquí. He estado'", ha explicado de manera sincera el actor.

En la misma línea, Wentworth Miller se ha comprometido a compartir otras cuentas de diferentes redes sociales que hablan sobre el TEA e informan de manera "inspiradora".

Para terminar ha dado las gracias a la gente que se ha quedado a su lado respetando su forma de ser y sus necesidades, además de aceptar el trastorno como una parte de él mismo: "Ser autista es parte fundamental de quién soy. De todo lo que he logrado".