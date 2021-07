Especialistes de la UV creen la base de dades "més completa" sobre resultats electorals a Espanya

El Grup d'Investigació en Processos Electorals i Opinió Pública (GIPEyOP) de la Universitat de València (UV) ha creat la base de dades "més completa sobre resultats electorals a Espanya". La ferramenta, denominada SEA, ha sigut presentada en un article científic publicat en 'Scientific Data', revista del grup 'Nature'.

SEA és el "fruit d'anys d'esforç per recopilar i homogeneïtzar dades disponibles en diferents fonts, algunes fins i tot desaparegudes". La ferramenta ofereix a la societat, als mitjans de comunicació i a qualsevol investigador informació clara i ordenada. Els usuaris poden trobar de forma senzilla quins han sigut els resultats registrats al seu barri o municipi des de l'inici de la democràcia, destaca la institució acadèmica en un comunicat.

També s'ofereixen altres fitxers que vinculen informació electoral o dades del padró poblacional amb fitxers cartogràfics (shape), que contenen els límits geogràfics de les divisions espacials a nivell de secció censal.

Les dades es donen quasi sempre des del nivell de taula electoral. Desglossats per taula, secció electoral, districte, municipi, província i comunitat autònoma, en un format "amigable, comprensible, fàcil de descarregar i treballar (MS Excel)". Els autors estan treballant a habilitar, a més, una ferramenta de consulta.

L'equip GIPEyOP està dirigit pel catedràtic del Departament d'Economia Aplicada José Manuel Pavía, i en aquest treball han participat també els investigadors Cristina Aybar i Virgilio Pérez.

D'acord amb els autors, "en una societat oberta, moderna i transparent, l'accés a una informació detallada i de qualitat és fonamental". "Les dades bàsiques no només han de ser accessibles, sinó que a més haurien de ser fàcilment manejables i analitzables. Estar disponibles en formats amigables i tractables", afigen.

"En els sistemes democràtics, -prossegueixen- els resultats electorals representen la manifestació de la voluntat popular. La seua publicitat és fonamental per a dotar al sistema de la necessària legitimitat. En els últims anys, i gràcies sobretot als mitjans de comunicació, a Espanya és relativament senzill consultar resultats d'escrutini fins al nivell municipal".

Aquesta informació, no obstant això, presenta dues importants restriccions que limiten la realització d'anàlisi a mesura. "D'una banda, les possibilitats de consulta no cobreixen nivells d'agregació inferior. D'altra banda, les dades no solen estar disponibles per a descàrrega, per la qual cosa el seu tractament sistemàtic, a partir d'aquestes fonts, requereix de l'ús de tècniques de web scraping", assenyalen.

L'article 'Spanish electoral arxive. SEA database' (DOI: 10.1038/s41597-021-00975-i) detalla com està organitzada la informació, les fonts primàries de les dades i alguns dels usos de les dades. D'acord amb els autors, les dades poden ser utilitzades per a realitzar perfils de ciutadans, respondre a múltiples preguntes d'investigació, o implementar nous models de negoci, basats en dades.

Estratègies de màrqueting

Per exemple, les dades poden ser utilitzades per a establir estratègies de màrqueting electoral, realitzar anàlisis geogràfiques, millorar les prediccions de les enquestes, implementar models espacials i espai-temporals, estimar matrius de transferència de vot, o estudiar els determinants de participació o de vot.

El conjunt de fitxers es troba depositat en la pàgina web del Grup d'Investigació en Processos Electorals i Opinió Pública (GIPEyOP) de la Universitat de València i en el repositori Harvard Dataverse.