Les sis primeres marquesines renovades de l'EMT ja funcionen a Montolivet

Les sis primeres marquesines renovades per l'Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ja estan en funcionament en el barri de Montolivet. La companyia pública d'autobusos ha activat aquestes noves parades, que suposen la primera tanda del procés que renovarà les 800 marquesines actuals i substituirà un centenar de pals per aquests dispositius en el marc del pla que va començar el passat 12 de juliol. S'executarà fins a 2022 i està dotat amb 10 milions d'euros de pressupost.

En concret, tal com anuncia l'EMT en la seua pàgina web, les noves marquesines, que ja funcionen "amb normalitat", es troben al carrer Escultor José Capuz i en l'avinguda Amado Granell i donen servei a les línies 14, 18, 35 i N9. En paral·lel, el procés manté actius els treballs de renovació en 18 ubicacions (els sis pendents de la primera tanda i les 12 acabades d'activar), també a l'entorn del districte de Quatre Carreres.

El pla per a renovar les 900 parades d'autobús es porta a terme des dels barris de la perifèria cap al centre, on conclourà el primer trimestre de 2022. Les estimacions de la companyia municipal passen per fer aquests canvis en blocs de 12 parades, que si pot ser seran dels mateixos trams de línies per a reduir l'afecció al servei, de manera que cada mes es puguen substituir entre 36 i 48 parades.

El ritme no serà el previst inicialment, ja que aquesta renovació de la infraestructura de les parades es va dissenyar abans de la pandèmia. Per això, una vegada s'ha activat el pla després de l'impacte generat per les restriccions de mobilitat, l'empresa municipal ha optat per allargar els terminis.

D'aquesta manera, el primer districte objecte del pla està sent el de Quatre Carreres, i posteriorment anirà avançant per Extramurs, Jesús, Patraix i Pobles del Sud, i així cap a tots els barris i districtes. En els pròxims mesos arribarà a totes les zones de la ciutat, fins a acabar a Ciutat Vella i l’Eixample el pròxim any. El procés es pot seguir amb informació actualitzada en la pàgina web habilitada per l'EMT.

A més, de les 840 marquesines actuals es passarà a unes 900, ja que alguns pals es canviaran per dispositius amb ombra, i les noves infraestructures passaran a ser propietat de la companyia pública, que preveu d'aquesta manera incrementar els seus ingressos per publicitat i millorar les seues prestacions.

De fet, l'EMT preveu ingressar fins a 6,6 milions d'euros en publicitat en els pròxims cinc anys, enfront dels 450.000 euros de cànon que va rebre en 2019 pels 3 milions d'euros generats per aquest concepte. Fins ara, i des de 1987, les marquesines eren propietat d'una empresa privada.

Prototip de les noves marquesines de l'EMT de València. EMT

Tecnologia 'Smart City'

Quant al disseny, ha sigut ideat de manera exclusiva per a la ciutat de València i en el mateix han participat entitats veïnals, socials i ciutadanes que han realitzat aportacions. A més, tres d'elles comptaran amb tecnologia intel·ligent Smart City, i s'han millorat l'accessibilitat i les prestacions tecnològiques.