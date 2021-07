La Guàrdia Civil confisca cinc armes de foc i desmantella una plantació de marihuana a Benicarló

La investigació va arrancar durant el present mes de juliol, quan els agents van tindre coneixement d'una possible plantació il·legal en el pati exterior d'un domicili a Benicarló.

Fruit de les investigacions i les tasques de vigilància, així com de les perquisicions i proves obtingudes, es va realitzar una entrada i registre a l'interior de l'immoble on els agents van observar que la plantació estava distribuïda entre el pati i les diverses zones del domicili. Van trobar en la part exterior quasi 100 plantes en estat de floració de diferents grandàries.

A l'interior, els guàrdies civils van localitzar dos assecadors amb 72 plantes, més de 450 esqueixos distribuïts en tests, set quilos de cabdells de marihuana preparats i uns 200 grams de llavors de cànnabis.

Com a resultat de l'operació, a més, es va aconseguir desmantellar tots els mitjans i elements necessaris per al seu cultiu confiscant productes fertilitzants, llums halògens, bàscules de precisió, extractors i divers material emprat per a la seua distribució. També es van intervenir 2.300 euros en bitllets i deu paquets de monedes de canvi que sumaven un total de 574 euros.

A aquesta família se'ls atribueix un delicte contra la salut pública i un altre de pertinença a grup criminal. A més, al pare se li fa responsable de l'autoria d'un presumpte delicte de tinença il·lícita d'armes, quan els guàrdies civils van descobrir en la vivenda cinc armes llargues, una d'elles municionada preparada per a fer foc i manipulada amb un silenciador, un arma curta d'aire comprimit i munició de diversos calibres.

Els detinguts i les diligències instruïdes han sigut remeses al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 4 de Vinaròs.