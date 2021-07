El Cor de la Generalitat i Capella de Ministrers obrin el Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola

El Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola arrancarà aquest dijous amb el concert de Capella de Ministrers i el Cor de la Generalitat en el pati d'armes del Castell del Papa Luna. El programa, titulat 'Santa Maria. Lírica i litúrgia medieval', commemora el VIII centenari del naixement d'Alfonso X el Sabio.

Prèviament, a les 21.30 hores el grup La Regalada realitzarà una crida d'inici del festival en l'accés al castell, amb un espectacle denominat 'Al so de clarins i timbals'.

El certamen, que es desenvoluparà fins al pròxim 9 d'agost en el castell del Papa Luna i el Palau de Congressos de Peníscola, rebrà ja el divendres a l'Euskal Barrokensemble, que portarà el 'Concerto per liuto', amb Enrike Solinís en els llaüts i la direcció. El dissabte 31 de juliol, Ad Libitum Cor de Cambra (València), que van rebre el Premi del Públic en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2020, portaran a escena 'In caelo et in terra'.

L'Ensemble Alfonsí, premi de recuperació patrimonial en els Premis Carles Santos de la Música Valenciana 2020, estaran el diumenge 1 d'agost amb un programa que commemora el VIII centenari del naixement d'Alfonso X el Sabio.

Aquesta edició del festival, organitzat per l'Institut Valencià de Cultura i la Diputació de Castelló, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Peníscola, proposa onze grans concerts i dos espectacles gratuïts per al públic familiar, així com una exposició i projeccions de cinema, que s'incorporen com a novetats d'enguany.

A més, el programa 'CaixaBank escorlta València', impulsat per CaixaBank amb la col·laboració de la FSMCV i l'IVC recolza la part pedagògica i de creació de nous públics del festival i, per a açò, col·labora en els espectacles orientats al públic familiar i en el concert del Cor de Cambra Ad Libitum, un cor jove que va aconseguir el Premi del Públic en els III Premis Carles Santos de la Música Valenciana.

D'altra banda, l'exposició 'Els àngels músics de la catedral de València', que mostra les rèpliques creades per importants lutiers europeus dels instruments que apareixen en les pintures renaixentistes de la catedral de València, es podrà visitar fins al 9 d'agost en la Casa de l'Aigua.

Espectacles familiars

La programació d'aquesta 26 edició del Festival de Música Antiga i Barroca de Peníscola combina "propostes de proximitat amb grans noms internacionals" i torna a incorporar dos espectacles familiars que tindran lloc al Palau de Congressos: el dia 31 de juliol 'La increible historia de Juan Latino', a càrrec de la companyia andalusa Claroscuro Teatro i el dia 2 d'agost 'Iolant d'Aragó, entre pare, marit i nadons', d'Ensemble Alfonsí (València).

El dilluns 2 d'agost, el grup valencià La Dispersione interpretaran 'Acis & Galatea', amb peces d'Haendel, i el dimarts 3 d'agost serà el torn de Lucentum XVI (Alacant) amb 'Solstici barroc', un repertori que va de la València renaixentista al 'seicento' venecià.

El 4 d'agost, Harmonia del Parnàs tornaran al festival amb el repertori 'Per dolce ardore', amb Marian Rosa Montagut en el clavicèmbal i la direcció. El 6 d'agost arriba una de les propostes internacionals d'aquesta edició, el grup txec Tiburtina Ensemble, amb l'espectacle 'Ego sum homo'.

El 7 d'agost, Jordi Savall arribarà a Peníscola per quart any consecutiu, en aquest cas amb l'espectacle 'Tots els matins del món'. Jordi Savall celebrarà amb 'Peñíscola de cine... barroco' el trenta aniversari de l'estrena de la pel·lícula 'Tous els matins du monde', amb la qual va obtindre el reconeixement internacional. La pel·lícula es projectarà també durant el festival, per la qual cosa s'incorpora per primera vegada el cinema a la programació.

El diumenge 8 d'agost, la segona proposta internacional d'enguany, els francesos Trio Hantaï, portaran al festival 'Johann Sebastian Bach i els seus contemporanis francesos'. Finalment, la clausura de la 26ª edició del festival vindrà de la mà d'Èlia Casanova i la Tendresa amb 'Plebeyos bailes'.

El cartell ha sigut realitzat per l'estudi gràfic Juárez & Casanova, de Castelló. Les entrades dels onze grans concerts ja es poden adquirir de forma anticipada.