Irene Rosales se sincera sobre Isabel Pantoja, Anabel y su relación con Kiko Rivera: "No perdonaré otra infidelidad"

Kiko Rivera e Irene Rosales viven momentos complicados, al menos de cara a los medios, pues están constantemente señalados por múltiples motivos. Desde la guerra con Isabel Pantoja hasta el distanciamiento con Anabel, pasando por los rumores de crisis que sobrevuelan a la pareja. Sobre todo ello se ha pronunciado la excolaboradora de Viva la vida, que acaba de dejar su faceta televisiva, a golpe de exclusiva en la revista Lecturas.

La sevillana ha sido el gran apoyo del DJ en sus problemas con las adicciones y, ahora que se habla de que no se ha sometido a ningún tratamiento, hay nuevas dudas acerca del estado de salud del hijo de la tonadillera.

Pero, por muchos temas que de su marido que protagonicen titulares, la influencer prefiere mantenerse al margen: "No tengo por qué estar cada fin de semana dando explicaciones, ahora no me siento capacitada. No puedo estar excusando todo lo que hace mi marido, o las riñas que pueda tener con su madre o su prima. Esta es su batalla, no la mía".

Aun así, ella sigue centrada en ayudar a Kiko Rivera. "El miedo de que tenga una recaída lo voy a tener de por vida [...] Pero he depositado toda mi confianza y no puedo estar vigilándolo a todas horas", asegura. "Le voy a ayudar de por vida".

De hecho, al debate sobre la situación actual del DJ en cuanto a su recuperación se suma los rumores de crisis en la pareja, algo que ella ha desmentido por activa y por pasiva. Aunque también quiere desmarcarse de la idea preconcebida que tiene mucha gente que dice que ella perdona todo.

"He tenido muchísimas discusiones con Kiko. Me he ido de casa, se ha ido de casa, nos hemos pasado muchos días sin hablar y nadie se ha enterado. Se habrán podido enterar de una infidelidad, pero por parte de la persona con la que me habrá sido infiel", relata.

"Sé los problemas que tiene Kiko, no le he perdonado por pena", asegura. Aun así, la influencer lo tiene claro y responde con rotundo "no" a si perdonaría otra infidelidad.

Si mala relación con Isabel Pantoja

Sobre su suegra, Isabel Pantoja, Irene Rosales asegura que su esposo no se sintió apoyado por ella, al igual que ella. Y, actualmente, su sensación hacia ella es aún peor, pues al inicio de la guerra surgieron rumores de que ella dijo que Rosales era quien instigaba a su marido.

"He tenido muchas discusiones con Kiko. Me he ido de casa, se ha ido de casa, nos hemos pasado muchos días sin hablar"

"Me ha molestado mucho que digan que manejo a Kiko, que soy la culpable de que entre Kiko y su madre no haya una relación", cuenta en el magazine. "Cuatro días antes hablé [con Isabel] por teléfono y creo que hay confianza absoluta para que, si en la televisión dicen que Isabel Pantoja habla mal de mí, levante el teléfono y me diga que es falso. Esperaba su llamada".

Además, toda esta batalla pública sucedió quizá en el peor momento para Irene Rosales, pues en el mismo año perdió a su madre y a su padre. Aun así, ella ahora lo que siente es más pena por sus hijas, que apenas hablan con su abuela.

El distanciamiento con Anabel Pantoja

Sobre el fin de la relación entre primos, Irene Rosales siente una "pena terrible" por lo sucedido y considera que deberían haber aclarado las cosas fuera de un plató.

"Kiko sufrió mucho porque quiere con locura a su prima", explica. "Anabel actuó mal. 'No quiero saber nada', dijo. Tu primo no te va a pedir que te pongas de su parte, pero necesita desahogarse".

Aun así, la excolaboradora de Viva la vida espera que el DJ vaya a la boda de su prima. "Creo que se va a solucionar, echa mucho de menos a su prima", asegura.