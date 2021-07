Av.- Detingut a Carcaixent el presumpte assassí de Florina, la jove de 19 anys desapareguda a Albal

El cadàver de la jove va ser trobat a començaments d'any submergit en una séquia de l'Albufera, en el terme valencià de Silla.

El cos sense vida de la jove va ser localitzat per un caçador que passava per la zona. Fins al lloc van acudir diverses unitats de l'Institut Armat i de l'equip de Subaqüàtics per a procedir a l'extracció del cos i investigar les circumstàncies de la troballa.

Una vegada extret, el cadàver es va traslladar a l'Institut Anatòmic Forense per a investigar i determinar les causes de la mort. La Guàrdia Civil va obrir una investigació que ha avançat amb la detenció d'un home a Carcaixent.

