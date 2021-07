El aplaudido hilo de Beatriz Rico contra los trols de Twitter

A menudo Twitter es un lugar de intercambio de ideas, noticias, tendencias... pero también puede ser una de las redes sociales más duras, sobre todo si se es famoso y se está expuesto al juicio y la crítica, muchas veces gratuita, de los llamados trols.

La actriz Beatriz Rico ha hablado de ello en un hilo de Twitter en el que expone con una buena cantidad de ejemplos que siempre hay alguien que te critica, ya sea por lo que haces o por lo que dejas de hacer.

"Haces una pregunta… 'mira que preguntar esta tontería'", comenzaba ejemplificando la actriz, que a continuación enumeraba muchos más casos de trols tratando de criticar por criticar.

"Cuentas algo que ha pasado… 'no tienes ni idea, infórmate antes de hablar'", era otra de las situaciones. "Expresas una opinión con respeto para no ofender… 'uy, ya está la equidistante'", "Te expresas contundente… 'buscas subvención, no?'", se quejaba Beatriz Rico sobre las respuestas que suele recibir a sus tuits.

Pero también le pasa con el aspecto físico, lamentablemente. "Compartes una foto en la que estás guapa… 'ese egooooo'", y también pasa lo contrario: "Compartes una foto en la que estás fea… 'acabada, tu tiempo pasó'".

El humor o las cosas profundas también ofenden siempre a alguien, como hace ver la actriz. "Haces un chiste… 'no está la cosa para risas, sinvergüenza'", le han dicho, pero si "te pones trascendente… 'para pena, tu carrera y la mierda películas que has hecho'".

Twitter:

-Haces una pregunta…”mira que preguntar esta tontería”.

- Cuentas algo que ha pasado … “no tienes ni idea, infórmate antes de hablar”.

- Expresas una opinión con respeto para no ofender… “uy, ya está la equidistante”

- Te expresas contundente…”buscas subvención,no?” — Beatriz Rico (@bearicoactriz) July 28, 2021

Beatriz Rico hacía ver que esos usuarios "suelen tener un nombre que no existe y una maceta en la foto, por ejemplo", porque no dan la cara y se esconden en el anonimato.

"Los que resistimos aquí [en Twitter] lo hacemos por ese puñadito de gente cuerda, con sentido del humor y empatía que te hace reír. ¡Ah! Y por informarnos de las cosas importantes antes que nadie. ¡Eso también!", concluía la actriz.