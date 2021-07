EUPV demana una taula de seguiment del Botànic i evitar "friccions innecessàries" en els pressupostos de 2022

"En un moment tan crucial per als valencians, no ens podem permetre repetir esquemes de discussió anteriors que han suposat friccions innecessàries", defèn la diputada Estefania Blanes en relació als últims comptes del govern valencià, on està integrat aquest partit en Unides Podem i del que també formen part PSPV i Compromís.

Els pressupostos va ser una de les qüestions que EUPV ha abordat en la seua comissió executiva, reunida per a tancar el curs polític i programar l'inici del pròxim que "necessàriament haurà d'estar marcat per la recuperació social, econòmica i emocional de la pandèmia". El seu objectiu és que el ritme de vacunació permeta arribar a la immunitat de grup en els pròxims mesos, encara que apel·len a la responsabilitat col·lectiva perquè "és necessari un últim esforç".

Quant als pressupostos, al seu juí, com ja va acordar el Botànic, primer cal parlar del quin i després del com i quant. També vol que siguen expansius per a "continuar avançant en polítiques per a les persones amb un marcat caràcter social".

"Si els comptes són de la Generalitat, la Generalitat en el seu conjunt ha de participar en la seua discussió i elaboració", reivindica la diputada d'UP cridant a començar el treball amb diàleg i consens perquè així "el resultat serà millor per als valencians i el govern s'enfortirà".