L'alcale d'Elx convoca al Consell Social i col·lectius per a buscar consens sobre el Palau de Congressos

"Hem de fer una reflexió en profunditat sobre l'emplaçament idoni per al futur Palau de Congressos d'Elx, i per a açò cal analitzar i conéixer amb detall les diferents propostes que es formula en l'informe realitzat per la Universitat Miguel Hernández d'Elx (UMH)", ha sostingut el primer edil en un comunicat municipal.

Així mateix, ha destacat que l'objectiu "és prendre una decisió en el curt termini per a, a partir d'ací, que la Diputació licite la redacció del projecte amb la finalitat de que les obres puguen començar com més prompte millor", ha assenyalat González, per a qui l'informe de la UMH és "un bon punt de partida per a la reflexió que sens dubte serà de gran utilitat".

"El Palau de Congressos és una infraestructura fonamental per a l'impuls del turisme congressual i per tant per a la reconstrucció econòmica del municipi i per açò és necessari que fixem un calendari d'actuacions perquè la construcció es puga iniciar en aquesta mateixa legislatura", ha indicat.

Igualment, ha explicat que ha convocat al Consell Social i a diversos col·lectius i associacions del municipi "perquè és el moment de realitzar una reflexió serena i en profunditat sobre les possibles ubicacions viables per a aquesta infraestructura", ha indicat l'alcalde.

Al seu juí cal anar "posant punt i final a l'intens debat" que en els últims mesos s'ha generat entorn del lloc en el qual s'ha d'alçar el Palau de Congressos.