Paris Hilton niega que esté esperando su primer hijo con Carter Reum

Lo dijo recientemente: "Ya no me importan los millones; ahora pienso más en los bebés". Toda una declaración de intenciones viniendo esas palabras de quien provenían, ni más ni menos que Paris Hilton. Y aunque pudiese parecer que lo decía porque sabía algo o porque lo deseaban con todas sus ganas, lo cierto es que el reciente anuncio de que la rica socialité y su futuro marido, Carter Reum, están esperando su primer bebé, no es verdad.

Ante la información que aportó el portal norteamericano Page Six en exclusiva sobre que la famosa heredera del imperio Hilton, que este año ha cumplido 40 años, y su prometido, de su misma edad y con el que se casará en una boda retransmitida por televisión, serán padres primerizos en 2022, se ha pronunciado en su podcast la empresaria.

"Aún no. Estoy esperando hasta después de la boda", ha confesado la también modelo y actriz, que poco después ha bromeado sobre el asunto. "Lo único que hay en el horno en este momento es mi Sliving Lasagna", ha dicho entre risas conectando con su próximo programa de cocina con Netflix.

De hecho, su hermana, Nicky Hilton, también ha calificado de "falsa" la información sobre el embarazo de Paris, que junto al emprendedor de Reum ya habían hablado durante este año de su deseo de que convertirse en madre, así como que se había sometido a tratamientos de fecundación in vitro. Incluso, aseguró, le había pedido consejo a una de sus mejores amigas, Kim Kardashian.

"Tener una familia y tener hijos es el significado de la vida. Sentía que nadie merecía ese amor de mí, y ahora finalmente encontré el persona que lo hace", aseguró Hilton por aquel entonces, al tiempo que desveló varios de los traumas que le han perseguido estos años, desde que cinco de sus exparejas abusaron de ella hasta que cerrasen el internado en el que también sufrió abusos.