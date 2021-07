La Comunitat demana a Sanitat que regule el passaport Covid per a accedir a locals

La Comunitat de Madrid, Catalunya i la Comunitat Valenciana van demanar ahir obertament a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que regule a nivell nacional l'ús del passaport Covid de la UE per a accedir a locals d'oci i altres espais públics. Aquests governs autonòmics van descartar de moment unir-se al que ja han començat a fer Galícia –que exigeix un certificat de vacunació o una PCR negativa per a accedir a locals d'hostaleria– i Canàries –que el demana en els locals de les illes amb major nivell d'alerta (3 i 4)–, però van reclamar al Govern un marc legal perquè siga possible una cosa en la qual fonts ministerials veuen «dubtes jurídics».

La Comunitat Valenciana va ser la primera a plantejar en privat a Darias que Espanya s'adapte a la legislació que –després de cinc dies de debats en l'Assemblea Nacional– acaba d'aprovar França, en aquest cas per a exhortar a la seua elevada població antivacunes. No obstant això, el president valencià, Ximo Puig, i la seua consellera de Salut, Ana Barceló, descarten prendre mesures pel seu compte. Segons Barceló, «correspon al Govern» fer-ho i la Comunitat es mantindrà a l'espera per a saber «a quines altres activitats afectaria o com podria ser utilitzat».

«Estem a l'espera que el Ministeri el regule d'una manera que ens done totes garanties jurídiques», va reiterar. Puig, a més, va afegir que «cal veure-ho des d'una perspectiva d'equitat, d'igualtat de les persones» i va considerar que no és ni «oportú» ni «correcte» aplicar una mesura que deixaria fora a la part de la població que encara no està vacunada, no perquè no vulga, sinó perquè encara no li ha arribat el seu torn.

Aquest és l'aspecte ètic que es plantejaven fa setmanes els experts que assessoren el Ministeri i al qual ahir es va cenyir la Comunitat, que no té previst demanar un certificat de vacunació o una PCR en aquests supòsits fins que s'aconseguisca la immunitat de grup, el 70% de vacunats totalment. Tampoc actuaran pel seu compte Catalunya i Madrid, que també exigeixen a Darias regles comunes.

El conseller català, Josep Maria Argimon, no va descartar utilitzar el passaport Covid per a alguna cosa més que per a viatjar, però va instar Govern i comunitats a treballar perquè el certificat «no siga discriminatori». «Està en l'horitzó del Govern plantejar-ho. Hi ha una regulació que ha de preparar-se. No es pot utilitzar el certificat digital Covid tal com està en aquests moments, perquè és un certificat plantejat des de la UE per als viatges i si vols aplicar-lo en altres entorns, has de tindre aquesta transposició», va dir Argimon al diari Ara.

Per part seua, el conseller de Presidència, Justícia i Interior de la Comunitat de Madrid, Enrique López, també va descartar que la regió vaja a exigir ara com ara proves de vacunació o una prova negativa per a accedir a uns certs llocs, però va exigir a Sanitat que regule com fer-ho. «Demanem al Ministeri de Sanitat que per una vegada exercisca labors de coordinació», va afirmar i va recordar que fa un any la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ja va proposar un passaport Covid on constara la vacunació i qui havia passat la malaltia. «Recordem com va ser qüestionat pel Ministeri de Sanitat i partits polítics que hui abracen aquesta estratègia», va apuntar.

Altres autonomies com Andalusia no s'han pronunciat sobre l'ús del passaport Covid com a mesura de control per a entrar en locals d'oci –on sí ha limitat aforaments i horaris–, però la setmana passada va publicar en el BOJA la «recomanació» d'accedir a esdeveniments multitudinaris amb aquest certificat o un test negatiu.

Canàries obligarà al fet que es vacunen els funcionaris

Canàries es va sumar ahir a un altre aspecte de la legislació francesa: l'obligació dels empleats públics a vacunar-se. El president de les illes, Ángel Víctor Torres, va afirmar que busca la fórmula adequada perquè «no es pot obligar a la ciutadania», però és «diferent» el cas de funcionaris. «La majoria no pot pagar la inconsciència de qui, apel·lant a la seua llibertat individual, no ho vulga fer», va manifestar Torres.