Kiko Rivera niega tener una recaída en sus adicciones: "Es capaz de hacerse una analítica en directo"

Este martes en Sálvame se abordó el tema de las adicciones que en el pasado tuvo Kiko Rivera. Según una persona que acudió al programa pero que no reveló su identidad, el DJ no se habría sometido a una terapia a la que se comprometió en una conversación con Sofía Cristo.

Es más, según se dijo en el espacio el mediático cantante "no llegó a iniciar el tratamiento". Eso sí, eso no significa que Kiko Rivera haya tenido una recaída. Según se explicó, su actual ritmo de vida, con la presión mediática y los compromisos laborales, no le permitían ir a terapia regularmente.

A continuación se desmintió que el hijo de Isabel Pantoja hubiera tenido una recaída. El reportero José Antonio León, que suele cubrir las informaciones sobre Kiko Rivera afirmaba: "No ha recaído y te puedo decir que no por unas circunstancias".

Poco después el propio Kiko Rivera se ponía en contacto con el programa a través de Kiko Hernández. "Lo más importante de su vida son sus hijos, es lo que más le duele, que sus hijas vayan a un campamento, al colegio y le digan tu papá tal o cual", contaba Hernández, parafraseando a Rivera.

"Dice que está limpio del todo", insistía Hernández, dándole voz al DJ. "Kiko Rivera es capaz de venir a este programa y hacerse una analítica en directo", aseveraba finalmente.