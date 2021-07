Este martes, Todo es verdad emitió su entrega más esperada: la dedicada a algunas de las pseudociencias más populares. Y es que, pese a que este tema prometía vertebrar el estreno del formato, se pospuso por José Luis Moreno primero y por los negacionistas de la COVID-19 después.

Si bien la mayor parte del formato estuvo dedicada a hablar sobre la biodescodificación, una peligrosa práctica que había llegado a provocar víctimas mortales, el fragmento final del programa se dedicó a hablar del KAP (Kundalini Activation Process), algo que cuenta con adeptos como Josef Ajram, Magali Dalix, Nagore Robles, Anabel Pantoja, Samanta Villar, Dulceida, Sofía Cristo, Katerina (La isla de las tentaciones 1)...

De hecho, recientemente se viralizó un vídeo en el que Aída Domènech compartía cómo rompía a llorar en una sesión con la que fuera entrenadora en Operación Triunfo 2018. Risto Mejide se mostró mucho más permisivo con esta práctica, matizando que no le veía nada malicioso mientras ayudara a que la gente se relajara sin que renunciara a la medicina tradicional.

Quienes guían a sus clientes en esta práctica se llaman facilitadores, y Todo es verdad habló con dos de ellos: Josef Ajram y Magali Dalix. El primero explicó que su función era la de ser un canal entre la energía universal y la que los asistentes a sus sesiones tienen apagada, haciendo que se active.

"Quizá los antibióticos no sean la única solución"

"Quienes no sienten nada en las sesiones pueden irse en cualquier momento. Si todo el mundo hiciera esto, el mundo sería mejor. Me ha ayudado a ajustar cosas en mi vida.No curamos nada. Me da tranquilidad que el Estado esté encima de esto, porque quiere decir que hay interés por saber más y que, quizá, los antibióticos no sean la única solución”, explicó Ajram.

Dalix, algo extrañada, dijo que se trataba de una energía conocida desde hace mucho tiempo y que se había formado para ser facilitadora. “Luego he creado mi método y es lo que estoy haciendo”, contó. Ya en plató, Montse Suárez se mostró mucho más incisiva con el KAP que el presentador del programa, asegurando que podría tratarse de una "presunta estafa".