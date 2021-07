Este martes, Lazos de sangre emitió la segunda entrega de la temporada en La 1. El programa repasó la trayectoria profesional y vida privada de la periodista Mª Teresa Campos. Entre los tertulianos que acudieron para hablar sobre ella, hubo una que llamó especialmente la atención.

Y es que, además de Rosa Villacastín, Josemi Rodríguez, Carmen Lomana y José Manuel Parada, en el plató estuvo también Isabel Gemio, una comunicadora que tuvo una sonada polémica con la protagonista de Lazos de sangre en enero.

Fue en una entrevista que le hizo Gemio a Campos en su programa Enredadas en la red, en YouTube. La que fuera presentadora de Día a día se puso a la defensiva ante lo que consideró comentarios indiscretos, por ejemplo, sobre su edad o Bigote Arrocet. "Eres una cerda", sentenció en aquel entonces la madre de Terelu. Ambas terminaron lanzándose toda clase de improperios y continuaron con varios ataques en formatos que vinieron después.

Gemio, fiel a su tono sarcástico, dijo en Lazos de sangre: "Cuesta decirle que no a la directora del programa. No encontraba razones para no aceptar vuestra invitación, aparte de la pereza de salir de mi casa". De esta manera, podría decirse que se ha terminado de enterrar el hacha de guerra entre las comunicadoras.

"En una casa como esta, que significa tanto para los que estamos aquí y para mí, es un honor reconocer la trayectoria tan impresionante que tiene María Teresa Campos. ¿Cómo no iba a aceptar? Estoy encantada de estar aquí. A lo mejor alguna persona espera algo de morbo, pero para nada", comentó Gemio, por si quedaba alguna duda sobre sus intenciones.

"Gracias, Isabel, porque este discurso inicial ya ha sembrado el tono perfecto. El hecho de que estés acá esta noche es muy importante", comentó al respecto el presentador, Boris Izaguirre. Además, Gemio reivindicó la faceta profesional de Campos, afeando que el público fuera asiduo a quedarse con lo último y con la polémica, como es el caso de la relación de la madre de Carmen Borrego con Bigote Arrocet.