Vanesa: "He venido a 'First dates' buscando a un ciclista porque tienen buenas piernas y buen culo"

Vanesa, una amante del ciclismo, acudió a First dates con las ideas muy claras sobre el perfil de hombre que iba a buscar al programa de Cuatro: "Quiero a un ciclista porque yo lo soy, y tenemos buenas piernas y buen culo", afirmó la argentina.

Su cita fue Manuel, que señaló que le gustaban "las chicas cariñosas, quizá porque he sentido falta de cariño. Me cuesta encontrar esa persona que me aporte ese sentimiento que yo busco, esa pasión".

Al conocerse ambos comensales en la barra del local de Cuatro, inmediatamente Carlos Sobera le preguntó al barcelonés si le gustaba el ciclismo por si cumplía una de las condiciones que le había puesto Vanesa a su cita.

"Me encanta la bici, salgo mucho a montar", afirmó, para alegría de la argentina. "Cuando la he visto ha sido un bombazo, han acertado de pleno, lo han clavado con ella", señaló Manuel sobre su cita.

Vanesa y Manuel, en 'First dates'. MEDIASET

En la cena dieron muestras de que compartían multitud de aficiones, además de la bicicleta: "Soy profesora de spinning y el ciclismo es una constante en mi vida", pero que a ella no le convencía la edad de Manuel (9 años mayor): "Preferiría a alguien más jovial".

El barcelonés dio muestras de que el programa había acertado y estaba encantado con su cita, pero Vanesa, en cambio, pese a que no estaba a disgusto, no conseguía encontrar cosas en Manuel para conquistarla.

La argentina le reconoció al barcelonés que "cuando te vi mayor que yo me costó un poco, pero he visto que tienes muy buena onda, tienes mucha conversación, eres muy alegre... todo fluyó".

Al final, Manuel sí que quiso tener una segunda cita con Vanesa, mientras que ella también deseó volver a quedar porque "es muy divertido y nos vamos a recorrer Madrid en bici".