Alexis, en 'First dates': "Tengo el pene tatuado, pero no me acuerdo si me dolió hacérmelo"

A First dates acuden numerosos comensales con tatuajes, algunos discretos, otros muy llamativos, por todo el cuerpo, solo en un lado... pero la zona donde admitió Alexis que tenía uno dejó a Carmen, su cita, con la boca abierta.

La madrileña comentó que "me gusta salir, la música electrónica e ir con mis amigos para pasar una noche genial sintiendo la música, tomarme unas copas y luego que sea lo que Dios quiera, la locura que caiga ese día, que caiga".

"Me he separado después del confinamiento y me he ido a casa de mis padres, donde me tratan como a una reina, la verdad, me tienen en palmitas. He venido al programa en busca del amor y cuando encuentre algo que me cuadre, volaré sola", afirmó la peluquera.

Carlos Sobera le preguntó si le gustaban los caballos, a lo que Carmen le contestó que no: "Me gustan los gatos". El presentador añadió: ¿Y los tatuajes?". Carmen le dijo que sí: "Que un hombre esté tatuado me gusta mucho".

Carmen, Sobera y Alexis, en 'First dates'. MEDIASET

Su cita fue Alexis, aunque el conductor del programa le presentó como 'El Potro': "Me llaman 'El Potro de la Gamboa' porque gasto una buena herramienta y porque fui boxeador", explicó.

"Mi primer combate fue en mi pueblo con el pabellón hasta arriba coreando mi nombre, lo perdí, pero es que estaba muy nervioso", recordó el castellonense antes de conocer un poco más a su cita.

El tema estrella durante la cena fueron los tatuajes, mientras que ella destacó que tenía "uno en el brazo derecho, uno en la muñeca izquierda y otro en la espalda", el exboxeador enumeró todos los que tenía.

Alexis y Carmen, en 'First dates'. MEDIASET

"Tengo uno en el brazo derecho, un boxeador en el costado derecho, el ombligo, y una frase en el pecho", describió Alexis, a lo que Carmen contestó que "eso me gusta mucho en un hombre, no lo puedo remediar".

Pero la sorpresa se la llevó cuando Alexis le confesó que "también tengo el pene tatuado, te lo juro". Con cara de sorpresa, la peluquera solo acertó a responder que "eso tiene que doler...", pero el castellonense admitió que "no me acuerdo".

"Salí con unos colegas de fiesta, acabamos la noche en casa de uno que es tatuador y se quedó dormido en el sofá. Entonces a mí se me ocurrió decir me iba a tatuar el pene y uno de mis colegas me dijo que no tenía huevos, así que me lo cogí y me hice una A", rememoró el exboxeador.

"Al día siguiente me levanté, fui a mear y pensé: Ostras, ¿qué hice? Esa noche no la olvidaré en la vida", añadió. Carmen, por su parte, comentó que "me parece un dato divertido, y ya está. No es a tener en cuenta ni nada".

🤔 ¿Qué consecuencias puede tener una noche loca?



😱 ¡Esta es una de ellas! 👇#FirstDates @firstdates_tv pic.twitter.com/FIc168SrLp — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) July 27, 2021

Al final, mientras que la peluquera sí que quiso tener una segunda cita con Alexis porque "hay cosas que quiero conocer de él", el exboxeador descartó volver a quedar: "La veo más como una amiga".