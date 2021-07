Este martes, Todo es verdad emitió su entrega más esperada: la dedicada a las pseudociencias que promociona, por ejemplo, Paz Padilla. Y es que, pese a que este tema prometía vertebrar el estreno del formato, se pospuso por José Luis Moreno primero y por los negacionistas de la COVID-19 después.

El programa contó con los testimonios de algunas de las variantes de la pseudociencia más populares, como la biodescodificación y, dentro de esta, la bioneuroemoción. Ese fue el caso de Pedro Sánchez, exmarido de una gran adepta a esta práctica. Su expareja, que sufre una neuropatía que le impide mover las piernas, buscó terapias alternativas.

Desde la bioneuroemoción dijeron que su dolencia se debía a que su madre no la quería, pues había sido fruto de una violación, algo que solo se podía solucionar llamando a sus progenitores y transmitiéndoles que, para ella, estaban muertos. Ahí fue donde empezó el aislamiento.

Más tarde, le recomendaron que se alejara de sus amistades y familia... hasta de Pedro, su marido: "Me dijo que la última piedra de su camino era yo”, recordó. Sánchez explicó también otros impactantes ejemplos sobre cómo esta pseudociencia hacía que la gente sintiera que sus enfermedades eran provocadas por ellos mismos. En esa línea, la mujer llegó a culpar a su hijo por el bullying que sufrió en el colegio.

Además, si su marido estaba constipado y tenía mucosidad, lo relacionaba con algún problema sexual. "Nos ha costado dos años el recuperarnos... la biodescodificación no tiene nada positivo. En el momento que escuches esa palabra, huye, corre, porque te lo van a quitar todo. Durante estos años he recibido amenazas, me han llamado maltratador, me han dicho que me calle la boca, que si no me va a pasar algo...”, concluyó el afectado.