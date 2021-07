Tu horóscopo diario: miércoles 28 de julio de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el miércoles 28 de julio de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Vas a descubrir que tienes muchos puntos en común con una persona que ni te imaginas que pueda estar tan en consonancia contigo y con tu manera de ver la vida. Esto te pondrá hoy de muy buen humor y te hará bajar las barreras de ciertos prejuicios.

Tauro

Date un capricho, porque tu bolsillo no se va a resentir especialmente del gasto y te lo mereces. Has trabajado mucho últimamente y esto te puede compensar de todo ese esfuerzo mantenido en el tiempo. Será una pequeña locura, pero agradable.

Géminis

Alcanzas algo que te deja tranquilo o tranquila en lo material, porque quizá te llega un dinero algo inesperado que te hace respirar con mayor paz. Tu ánimo se renueva y tus planes son mucho más alegres. Debes contárselo a alguien cercano.

Cáncer

Tus ánimos siguen bastante eufóricos y lo único que debes procurar es que esa euforia y esa energía que sientes no se desinfle como un globo. Debes persistir en lo que te has propuesto y no desfallecer, aunque no veas resultados inmediatos.

Leo

Te sientes hoy con pasión e impulsividad para decirle lo que piensas a una persona que, aunque no lo parezca, tiene muchas afinidades contigo y quieres ir algo más allá con ella. La respuesta es buena, y el juego de la seducción se te dará bien.

Virgo

Una conversación telefónica con un familiar puede traerte algún pequeño desasosiego, ya que ves que no hace lo que es bueno para todos sino le que le interesa a él o ella. Debes decírselo claramente y plantearle que no sea tan egoísta.

Libra

Liberarse de ciertos prejuicios te vendrá muy bien si empiezas a pensar en un cambio radical de trabajo o incluso de país. Es importante que dejes que cualquier novedad entre en tu mente sin barreras. Nuevas ideas y nuevas perspectivas te llenarán.

Escorpio

Amplía tu radio de acción o tu circulo social todo lo que puedas, ya que de esa manera tendrás muchas más oportunidades de encontrar ese trabajo que te interesa y que es más idóneo a tus capacidades. No debes de temer nada, ni siquiera una negativa.

Sagitario

Algo que lees o que ves hoy en las redes sociales o en Internet te va a ser muy útil para solucionar un pequeño problema que tienes. Aunque lo tengas que hacer tu, te será mucho más fácil. Si te pones a ello, lo vas a conseguir muy pronto.

Capricornio

Ten cuidado, porque hoy corres el riesgo de crear un muro defensivo a tu alrededor para que nadie penetre en tus sentimientos reales. Y esto es un grave error que debes corregir inmediatamente. Al fin y al cabo, no es tan malo que te conozcan.

Acuario

No estás hoy en uno de tus mejores momentos, pero tampoco se puede decir que sea una racha especialmente negativa. Conviene que pienses en positivo y veas el lado mejor de las cosas, lo tienen. Lo vas a descubrir si te pones a ello.

Piscis

Te gusta proteger tu intimidad de determinadas personas porque no te apetece escuchar o leer sus comentarios y eso es bueno, así que sigue esa política en lo que respecta a tu vida privada, es muy acertada. No te merece la pena ninguna exposición pública.