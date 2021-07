L'Ajuntament de Paterna realitza 5.000 telefonades a majors en una setmana per a informar de mesures anticovid

Aquesta nova ronda de contactes se suma a les anteriors que es realitzen des del confinament i que, durant l'últim any i mig, ha permès al consistori informar als majors, conéixer el seu estat de salut i assegurar-se que les seues necessitats bàsiques estan cobertes i la pauta de vacunació completa, segons ha informat el consistori en un comunicat.

En l'última tanda de telefonades realitzada en els últims dies, els treballadors municipals han explicat en què consisteixen les noves restriccions autonòmiques vigents fins al 16 d'agost per a evitar la propagació del coronavirus.

En aquest sentit, han recordat que s'ha restringit a Paterna la mobilitat nocturna entre la 1 de la matinada i les 6 del matí, així com que les reunions de caràcter social queden limitades a un màxim de 10 persones tant en interiors com a exteriors, excepte no convivents.

Respecte a la vacunació, el personal municipal ha comprovat que tots els majors de 60 anys als quals han cridat han sigut citats per a tindre completa la pauta de vacunació.

Amb aquestes telefonades, el consistori a més d'oferir suport en cas que siga necessari i ajuda amb gestions diàries o dubtes que puga tindre aquest col·lectiu, s'assegura que estan bé.

Les rondes de telefonades es realitzen des de març de 2020 i, a més de servir com a ferramenta informativa, són de gran utilitat per a detectar necessitats i ajudar a les persones majors del municipi.