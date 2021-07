Les places desertes en les oposicions docents s'eleven finalment al 16%, segons STEPV

El sindicat assenyala que la Conselleria d'Educació ha publicat el llistat de persones opositores seleccionades i, finalment, els llocs deserts són 584, 149 més que les que es van quedar desertes en la primera part de les oposicions, de manera que del 12% es passa al 16%.

El motiu d'aquest augment -explica STEPV- és que hi ha hagut gent que ha superat la primera prova de les oposicions (teòrica i pràctica), però després no han superat la defensa de la programació didàctica.

Les persones que han sigut seleccionades en el concurs oposició han sigut 2.958 (2.904 per torn lliure i 54 per torn de diversitat funcional).

En el cas del torn lliure, STEPV apunta que no s'aprecien diferències significatives entre les tres intercomarcals, que està al voltant del 30% de persones aprovades, mentre que en el torn de diversitat funcional, concentrats en els tribunals de València, el nombre d'aprovats és inferior al de torn lliure: el 24%.

Finalment, els seleccionats per torn lliure representen el 98%, mentre que els del torn de diversitat funcional representen el 2%.

El sindicat també ha analitzat l'experiència docent en els centres públics de les persones seleccionades, d'acord amb l'apartat 1.1 del barem de mèrits.

MENYS DE TRES ANYS D'ANTIGUITAT

En aquest sentit, assegura que "més de la meitat té una antiguitat inferior a 3 anys (1.590 persones, el 53,77%), de les quals 501 (el 16,94%) no tenen ni un any d'antiguitat, mentre que tota la resta tenen més de tres anys d'antiguitat (1.367 persones, el 46,23%), de les quals 272 (el 9,20%) tenen més de 10 anys d'antiguitat".

Si s'eleva l'antiguitat a 5 anys, agreguen, "el resultat canvia també notablement, ja que 2.205 dels seleccionats tenen menys d'eixe lustre i representen el 74,57% del total". "Novament es fa evident que les oposicions són per a les persones amb menys antiguitat, la qual cosa passa oposició després d'oposició", considera STEPV.

D'altra banda, la Conselleria ha publicat les llistes de personal interí provisionals que poden participar en les adjudicacions d'inici de curs que s'estan celebrant aquests dies.

L'anàlisi de les dades revela una situació quant al nombre d'interinitat en l'ensenyament valencià -un 40% del professorat- que "ha de fer reflexionar a les administracions i buscar les solucions més adequades i que no passen precisament per un concurs oposició que està pensat majoritàriament per al personal sense experiència en el sistema educatiu o amb poca experiència".