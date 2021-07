Como era de esperar y de hecho algunos lo advertimos, estar vacunado permitirá acceder a eventos sociales y de otra índole, es decir, permitirá volver a la “normalidad” prepandemia. Y no estarlo, de vacunado, no lo permitirá. Eso ya es así en Francia e Italia, por ejemplo. La herramienta de la Unión Europea que se usa para saber si se está o no está vacunado es el pasaporte Covid aunque cada país lo adapta a sus circunstancias.

“Un llamamiento a no vacunarse es un llamamiento a morir. No te vacunas, enfermas, mueres. O haces morir. Es así”. Son palabras de Mario Draghi, primer ministro de Italia. A partir del 6 de agosto, el pasaporte Covid será necesario para cualquier actividad en espacios cerrados en bares y restaurantes, pero no en el exterior. También será obligatorio para ir a museos, cines, teatros, espectáculos al aire libre, participar en oposiciones, etc. En Italia, ese pasaporte Covid se conoce como Green Pass (Carta Verde).

En Francia pasa más o menos lo mismo, pero ampliado. También se incluyen los transportes públicos. En dos semanas, Macron ha conseguido que 4 millones de personas más se hayan vacunado.

Tanto en Francia como en Italia, esas medidas tienen sus detractores que se expresan en la calle. En la oposición al pasaporte Covid hay de todo, desde antisistema a antivacunas pasando por comunistas auténticos (sic), que te dicen que Cuba es una isla de libertad.

"Siempre es mejor persuadir que prohibir. Siempre. Pero la realidad es la que es: o se logra inmunidad de grupo o habrá tantas variantes que se agotarán los alfabetos"

En España, Galicia y Canarias ya exigen el pasaporte Covid con pauta completa para poder entrar en restaurantes y en Canarias se amplía a recintos deportivos y culturales cerrados.

¿Por qué no fumamos en el cine?, ¿por qué nos abrochamos el cinturón de seguridad?, ¿por qué respetamos los semáforos? ¿No coartan todas esas obligaciones nuestra libertad?