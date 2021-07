Igual pide al Gobierno regional que recapacite y evite "a toda costa" el cierre de la hostelería

En su opinión, "es necesario buscar alternativas antes de provocar un desastre económico", como por ejemplo modificar las restricciones del semáforo covid "teniendo en cuenta además que no se está valorando el número real de población que hay ahora en Santander, por lo que las cifras de contagios están descompensadas".

"Creo que no son conscientes de todas las repercusiones que generaría esta decisión: cuánta gente se quedará sin trabajo o cuántas empresas tendrán que cerrar en un mes fundamental para la ciudad", ha afirmado en un comunicado posterior a sus declaraciones de primera hora de la tarde.

Para Igual, esta decisión supondría "rematar a un sector tan castigado que tenía todas las esperanzas en el verano y que siempre ha estado en el punto de mira, sin que nunca se haya podido demostrar su responsabilidad directa en el aumento de los contagios".

Por ello, solicita al Gobierno PRC-PSOE y en particular a su presidente, Miguel Ángel Revilla, y al consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, que "den un paso al frente" y cambien las limitaciones asociadas al semáforo covid "puesto que tienen las herramientas necesarias para ello".

"Si quieren pueden evitar esta situación, como lo han demostrado anteriormente en otras ocasiones, y ahora es el momento de ser valientes y afrontar esta situación de otra manera antes de generar unos perjuicios económicos insalvables para muchas familias", ha remachado.

La alcaldesa, que ya se ha puesto en contacto con el sector hostelero y turístico, ha expresado su "máxima preocupación" ante esta situación que ha calificado de "un mazazo tremendo en toda regla".

Ha recordado que siempre ha mantenido que había que adoptar todas las medidas necesarias para evitar el cierre de los interiores en la ciudad: "Apoyé el toque de queda con ese objetivo; me he esforzado en pedir responsabilidad a los ciudadanos; hemos organizado eventos cumpliendo estrictamente la normativa y siempre con mascarilla incluso al aire libre; y seguiré respaldando cualquier acción que lo evite, porque para vivir es necesario respirar y comer, y no se puede quitar el medio de vida a un sector del que dependen tantas familias en Santander", ha concluido.