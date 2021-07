València crea un sistema "pioner" per a mesurar la petjada hídrica de la seua activitat turística

La ciutat de València serà una de les primeres ciutats a auditar la petjada hídrica de la seua activitat turística amb un indicador ambiental "pioner" que permet mesurar l'impacte directe i indirecte de l'activitat humana generada pel turisme sobre les reserves d'aigua dolça.

Aquest mesurament serà "de gran utilitat" per a quantificar els recursos que s'han de destinar per a compensar aquesta despesa, i crear un turisme sostenible, eficient i saludable, ha destacat el regidor de Turisme de l'Ajuntament de València, Emiliano García, durant la presentació de la iniciativa.

"Tal com vam fer fa just un any amb la petjada de carboni, la nostra ciutat és ja un referent mundial i exemple per a altres destinacions que emprenguen estratègies de sostenibilitat", ha afirmat l'edil.

El canvi climàtic és un dels principals desafiaments als quals s'enfronta la nostra ciutat, per això l'Ajuntament de València està desplegant accions per a combatre el seu impacte i convertir-se en una destinació turística sostenible, que tinga una petjada neutra tant en carboni com en aigua. Per a açò la ciutat ha de ser capaç de regenerar la mateixa quantitat de carboni i d'aigua que consumeix.

"El mesurament es realitza mitjançant un innovador sistema digital, que és capaç de mesurar la despesa d'aigua total i de cadascun dels components, una informació imprescindible per a definir i implementar accions de reducció i compensació", ha explicat, per la seua banda, Juan Luis Pozo, director de sostenibilitat de Global Omnium, empresa que ha desenvolupat el projecte.

Certificació d'AENOR

Aquest mesurament ha obtingut la certificació d'Aenor, la qual cosa li ofereix una gran consideració tant a nivell nacional com a internacional.

La petjada hídrica anual del turisme a València és de 74,23 hm3. Aquest informe permet conéixer que el consum directe d'aigua pels turistes suposa el 16% del total, l'altre 84% és un consum indirecte, associat a la producció de béns i servicis.

Els servicis públics d'aigua representen un 0,53% de la petjada hídrica, "la qual cosa demostra la gran eficiència hídrica de la ciutat, la major d'Europa amb un 87% d'eficiència real gràcies, entre altres coses, a aquest exhaustiu mesurament", ha apuntat García.

Aquesta mediació és la primera d'una sèrie de mesures que va dur a terme la ciutat per a gestionar de manera eficient un recurs essencial, com és l'aigua.

"La publicació d'aquest informe i la verificació de la petjada hídrica converteixen València en referent mundial a l'hora d'escometre aquest necessari camí de transformació de la nostra relació amb l'entorn, també des de la perspectiva turística" a més aquest informe "reafirma el compromís del consistori en el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i Agenda 2030 de l'ONU", ha conclòs l'edil de Turisme.