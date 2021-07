ANPE exigeix a Educació que "assumisca responsabilitats davant la pèssima gestió de l'adjudicació de llocs"

L'organització recorda que durant el mes de juliol es duen a terme els procediments de llocs de treball per al curs següent. Suprimits, desplaçats, reingressats, funcionaris de carrera en expectativa de destinació, funcionaris en pràctiques i tots els funcionaris interins integrants de les borses de treball.

En definitiva, "desenes de milers de persones es veuen afectades en aquestes setmanes pels resultats d'aquestes adjudicacions i, en temps rècord, han de reorganitzar la seua vida per a tot el pròxim curs, ja que el dia 1 de setembre han d'incorporar-se al seu nou lloc de treball", apunten.

"Estem parlant doncs -continuen- d'uns procediments que haurien de ser especialment sensibles a l'hora de realitzar-se correctament, ja que les seues conseqüències afecten tant als docents com a les seues famílies. No obstant açò, ens estem trobant aquest mes de juliol amb una desorganització absoluta per part de la Conselleria a l'hora de publicar llistats, sempre plens d'errors i amb la necessitat de ser eliminats, republicats o corregits".

ANPE sosté que "molts d'eixes errors venen determinats per la constatació d'una total falta de coordinació entre les diferents direccions generals que intervenen en els procediments". Tot açò "ha provocat que hi haja hagut errors per omissió, mala classificació, ordenació incorrecta, llocs classificats incorrectament o centres inclosos o omesos incorrectament", afirmen.

Finalment, el sindicat exigeix a l'administració que "prenga cartes en l'assumpte i depure responsabilitats davant una situació que denota problemes organitzatius interns en la Conselleria d'Educació, descoordinació entre direccions generals i l'obsolescència dels seus procediments de provisió i dels sistemes informàtics associats".