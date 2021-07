La Diputació de Castelló aprova les subvencions de 5 milions per a reactivar l'economia local

'Reactivem Obres', que ha impulsat aquest any com a novetat l'equip de govern, té un pressupost de 5 milions d'euros i està orientat a "convertir-se en una ferramenta més per als nostres pobles, que en aquesta època de pandèmia necessiten dels majors recursos per a fer front a la recuperació econòmica", ha assenyalat José Martí.

Aquestes ajudes financen exclusivament iniciatives que s'alineen amb el compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l'ONU. "Així deixem patent que la recuperació econòmica ha de sustentar-se en principis com la transició ecològica, la digitalització i la industrialització sostenible", ha declarat el màxim responsable de la institució.

Els ajuntaments, atenent a les bases que es van aprovar en el seu moment, podien executar a càrrec de fons provincials inversions com la implantació o la renovació de xarxes de proveïment d'aigua, la modernització de l'enllumenat públic, la millora de l'accessibilitat, la recuperació i ampliació de zones verdes o actuacions que permeteren als municipis avançar en el seu desenvolupament com 'smart cities'.

La Diputació va decidir incorporar en les bases d'aquest programa, com ja va fer l'any passat en el 'Pla 135', criteris que beneficiaren als municipis que compten amb menys recursos i amb més d'un nucli urbà. Així doncs, s'ha establit una subvenció mínima de 24.000 euros per a les poblacions amb menys de 100 habitants i un màxim de 84.000 euros per a la ciutat de Castelló. La resta de quantitats s'han establit segons el nombre de població i per cada pedania s'han afegit 2.000 euros als ja fixats, amb un màxim de 8.000 euros.